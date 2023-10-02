影／七期NTC藏博弈網 雙胞嫌犯穿戴金鍊配隕石表騙警：假的

台中市施姓雙胞胎代理博弈網「TU娛樂城」，藏身七期商辦NTC，應徵無前科年輕男子擔任「叩客」，服裝要求清一色西裝，實際上佯裝辣妹招攬賭客，刑事局中打接獲情資，6月收網，發現施男二人脖戴75萬金鍊、近300萬元勞力士隕石表，怕被查扣還騙警「假的」，但難逃法眼被扣下。

刑事局中打三隊在今年6月間接獲情資，有博弈集團「TU娛樂城」的代理商，藏身在七期的NTC商辦大樓內，中打報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮後，與彰化縣刑大、台中市刑大科偵隊、第六警分局等單位，成立專案小組偵辦。

經查，此博弈機房是由施姓雙胞胎兄弟（26歲）所成立，員工都是年輕、無前科的男子，甚至為在商辦大樓內掩人耳目，服裝要求員工清一色都得穿著襯衫、西裝褲，以在出入高級商辦大樓時，不會被外界懷疑是負責「叩客」的博弈集團業務。

施姓兄弟旗下員工保障4萬元底薪，每名成功拉入的會員，可以抽「人頭獎金」1000元，另外幹部等管理職，還有1.5萬元的加薪，有員工每月薪水上看9萬元。

全案在今年6月20日前往搜索，出動特警使用破門器砸破玻璃，不過施姓兄弟等人，為了湮滅犯案事證，隨即以遙控器開啟「斷電系統」，將公司內的電腦全部重置。

警方搜索時發現，施姓兄弟二人脖子上各帶一條金鍊，兩條金鍊總價75萬餘元，年長的施姓男子還手戴市價近300萬元的勞力士隕石表，另名幹部也帶市價50萬元的勞力士。

歹徒在面對警詢時，因擔心身上財物被認定為犯罪所得，遭檢警查扣，還騙警方金鍊、名表「都是假的」，不過檢警查扣後，確認都是真品，但施男平常使用的瑪莎拉蒂名車，則是登記在他人名下，無法查扣。

此案帶回施姓兄弟等涉案21人，查扣現金、名表、電腦主機、螢幕等贓證物，全案警詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊後命涉案人以3萬元至5萬元交保，全案預計近日偵結。 施姓兄弟在台中市七期商辦經營博弈網站，刑事局中打三隊在6月收網，帶回涉案21人。記者陳宏睿／翻攝 施姓兄弟在台中市七期商辦經營博弈網站，刑事局中打出動特警破門攻堅。記者陳宏睿／翻攝 施姓兄弟在台中市七期商辦經營博弈網站，刑事局中打三隊在6月收網，查扣電腦主機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝 施姓兄弟在台中市七期商辦經營博弈網站，刑事局中打三隊在6月收網，查扣涉案名表、電腦等贓證物。記者陳宏睿／攝影 施姓兄弟在台中市七期商辦經營博弈網站，刑事局中打三隊在6月收網，查扣涉案名表、電腦等贓證物。記者陳宏睿／攝影

施姓兄弟在台中市七期商辦經營博弈網站，刑事局中打三隊在6月收網，查扣涉案名表、電腦等贓證物，其中一只勞力士隕石表市價近300萬元。記者陳宏睿／攝影