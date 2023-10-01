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被亂刀砍至命危…男中秋前夕遇害仍在加護病房 4人投案稱因行車糾紛犯案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子日前在台北市大同區遭4名持刀男子砍傷，送醫搶救至今仍在加護病房救治中，警方介入才剛鎖定犯嫌身分，4人旋即投案，供稱因行車糾紛犯案，警方不排除有其他隱情，持續調查中。

警方調查，33歲吳男9月27日凌晨2時許在承德路三段準備開車，一坐入汽車駕駛座，就被4名男子拖出，亂刀砍傷全身，吳男傷重命危，救護人員到場將其送醫，目前仍在加護病房救治中。

員警獲報介入，調閱監視器畫面鎖定4人逃向，並掌握犯嫌身分為20歲曾姓男子、21歲陳姓男子、23歲陳姓男子及24歲王姓男子，案發當晚陳男就主動到寧夏路派出所投案，其餘3人也在9月29日凌晨陸續投案，4人交出犯案用的3把尖刀，口徑一致供稱因陳男與吳男有行車糾紛，所以糾眾持刀報復。

據悉，由於4人犯前精準掌握吳男行蹤，且除王男外，其餘3人皆有幫派背景，警方不排除全案另有隱情，將待吳男狀況回穩、製作筆錄，進一步調查確切案情。警方表示，全案詢後將依殺人未遂罪嫌將4人移送士林地檢署偵辦。

4人犯後接續向轄區大同分局寧夏路派出所投案。記者李隆揆／攝影
4人犯後接續向轄區大同分局寧夏路派出所投案。記者李隆揆／攝影

監視器 幫派 殺人 北市

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