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影／疑約喝酒遭拒惱羞…男攔車掃射十多槍 2嫌逃亡42小時投案繳械
屏東市區中秋連假首日槍聲大作，51歲張姓男子9月29日約31歲沈姓男子聚餐喝酒遭拒，張男疑面子掛不住，搭乘31歲余姓男子的車當街攔下沈男的休旅車，朝對方連續掃射至少16槍，張、余逃逸42小時後，昨天深夜投案繳械，被依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。
警方指出，張男與沈男相識，平時就有嫌隙，張男於9月29日約沈男喝酒，被對方拒絕後，張疑因面子掛不住，搭乘余男的轎車尾隨沈男的車，29日凌晨5點半在屏東市和平路攔車後，持槍朝沈男的車掃射，沈的車擋風玻璃、引擎蓋布滿14處彈孔，另1發擊中沈男左手臂，送醫後無大礙。
警方於和平路安全島採集到10枚彈殼，後於路段附近和沈的車子再搜出5枚，總計15枚彈殼，警方成立專案追查，張、余2人在逃亡過程中屢換藏匿處所及交通工具，警方派員埋伏、跟監，縮小包圍網。
警方指出，張、余2人昨天深夜11點半自行到屏東警分局投案，查扣作案用改造手槍、子彈等證物，另查獲協助2人逃亡的嫌疑人等，持續擴大追查槍彈來源。
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