影／友善通報網建功 台中警超商外抓領款車手

台中市警局積極建構「友善通報網」，第二警分局文正所長李健瑋近日也經常透過拜會管委會、學校等單位，協請民間團體一起主動通報不法，上月底文正所轄區超商，即通報店內疑有詐欺車手提醒贓款，警方到場後順利查獲羅姓男子，贓款3.9萬元，全案依詐欺罪送辦。

第二警分局文正所因應近來詐欺、毒品犯罪新興型態犯罪手法多變，所長李健瑋常帶領員警透過各項集會活動宣導詐欺、毒品防制作為，積極落實推動「友善通報網」，拜訪社區管委會、學校、超商、保全等主動通報協助，共同組成綿密的防護網絡。

上月26日下午3時許，文正所即接獲超商業者通報，店內疑似車手正在提款，警員賴禹橙、戴伯仰趕赴現場，但可疑車手已離店，不過警方根據店員提供的特徵、離開方向後，立即在附近搜尋。

員警眼尖發現有一名男子蹲藏於附近巷內，形跡可疑，且撥打電話準備叫車離去，男子衣著與店員描述之特徵相符，因此上前盤查羅姓男子（22歲），順利查扣3.9萬元贓款、金融卡與工作用手機，警詢後依詐欺罪送辦。

第二警分局長周俊銘表示，鑑於詐騙及毒品犯罪對社會治安、家庭影響甚鉅，將持續透過「友善通報網」回饋情資，清查並積極向上溯源，向下刨根，期使全民共同加入反詐、防詐及反毒、緝毒行列，共同打擊犯罪，一同打造安居家園。