高雄男飛車搶劫買菜婦 得手600元7小時落網
高雄三民區吉林街昨天上午發生搶案，武姓婦人前往附近市場買完東西返家時，遭騎車搶匪從背後將側背包搶走，損失600元。警方循線在7小時內逮捕關姓男子，全案依搶奪罪送辦。
高雄市政府警察局三民一分局今天發布新聞稿指出，43歲武婦昨天上午10時許前往三民區一處市場買東西，返家行經吉林街時遭一名機車騎士從背後將側背包搶走，內有現金新台幣600元。
警方獲報組成專案小組，擴大調閱監視器影像，立即鎖定66歲關男涉嫌重大，並於昨天下午5時許在鼓山區建榮路191巷查獲關男到案，並起獲剩餘贓款300元。
關男向警方表示，因缺錢花用鋌而走險，全案訊後依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦，警方也向高雄地方法院建請羈押。
三民一分局呼籲，民眾出門在外應提高警覺，多加留意周遭可疑人事物，隨時注意身邊包包、財物是否處於安全範圍內，以免成為歹徒覬覦目標，造成損失。
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