影／兒染毒一年被逮10次不悔 台中母問「濟公」報警抓

台中市杜姓男子有毒癮，今年間已被警方以毒品罪查獲10次，但杜仍無法戒除毒癮，杜母也因兒子吸毒，時常有人上門討錢、騷擾，不堪其擾，杜母請示神明後，獲得「盡速入獄」的指示，因此告知警方兒子行蹤，杜上月已被查獲入監，無法與母共度中秋節，但杜母說「不乖就是要進去」。

台中市刑大六隊在今年間偵辦毒品案件，發現潭子區杜姓男子（40歲）從事服務業，但持有、吸食毒品，今年3月間已有被查獲送辦紀錄，不過後來杜又涉案，已遭台中市警局各單位查獲10次，且當時杜仍在假釋期間，卻持續持毒、吸毒，惡性不改。

警方在今年7月間欲循線前往杜男住處查緝時，杜男都會趁隙逃逸，不過杜母不忍兒子染毒，也不堪經常遇到不明人士找兒子討錢買毒，或是騷擾等情事，杜母請示家中供奉的「濟公師父」後，認為神明已指示「盡速入獄，以免鑄下大錯」。

杜母隨即聯絡警方，告知警方兒子行蹤，警方順利在今年7月間，查獲杜男與買毒的莊男（39歲），另也查扣有海洛因、安非他命反應的殘渣袋，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方命請回。

不過杜男後來因未依規定前往台中地檢署驗尿，台中地院撤銷杜男假釋，上個月間發布通緝，杜男仍有9月25天的殘刑要服，近日將杜男查緝到案，將杜男解送台中地檢署發監執行，杜男也因此無法與母親共度中秋節，但杜母直說「不乖、不配合就是要進去（入監）」。

警方呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「毒品零容忍」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885