不滿女友被調戲…惡煞糾眾圍毆釀4傷 4人落網警持續偵辦中
黃姓男子日前不滿女友在酒店遭人調戲，深夜糾眾圍毆余男等4人，並持刀砍傷余男，犯後四散逃逸，台北市警方獲報介入追查，目前已將黃男等4人查獲到案，依法送辦。
警方調查，23歲黃男及其同夥9月21日深夜11時許在台北市松山區基隆路一段圍毆47歲余男等4人，犯後四散，警方獲報介入，發現余男受刀傷，其他3人也受擦挫傷，所幸送醫後無大礙。
員警連日追查，陸續將黃男等4人查緝到案，並扣回證物藍波刀1把，黃男初步供稱當時是接獲女友來電，指稱在酒店內被人調戲，憤而找人「修理」對方。
警方表示，全案目前已依傷害、妨害自由等罪嫌將4人移送台北地檢署偵辦，將持續追查其餘共犯，釐清確切犯案動機等案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言