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不滿女友被調戲…惡煞糾眾圍毆釀4傷 4人落網警持續偵辦中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子日前不滿女友酒店遭人調戲，深夜糾眾圍毆余男等4人，並持刀砍傷余男，犯後四散逃逸，台北市警方獲報介入追查，目前已將黃男等4人查獲到案，依法送辦。

警方調查，23歲黃男及其同夥9月21日深夜11時許在台北市松山區基隆路一段圍毆47歲余男等4人，犯後四散，警方獲報介入，發現余男受刀傷，其他3人也受擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

員警連日追查，陸續將黃男等4人查緝到案，並扣回證物藍波刀1把，黃男初步供稱當時是接獲女友來電，指稱在酒店內被人調戲，憤而找人「修理」對方。

警方表示，全案目前已依傷害、妨害自由等罪嫌將4人移送台北地檢署偵辦，將持續追查其餘共犯，釐清確切犯案動機等案情。

員警連日追查，陸續將黃男等4人查緝到案，並扣回證物藍波刀1把。記者李隆揆／翻攝
員警連日追查，陸續將黃男等4人查緝到案，並扣回證物藍波刀1把。記者李隆揆／翻攝

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