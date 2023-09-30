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國際快捷包裹內藏4包大麻 男至郵局簽領…航警當場逮人送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子今年透過友人協助，自國外以國際快捷包裹郵寄重達1公斤大麻來台，財政部關務署會同航警發現包裹夾藏大麻後，趁收件人林男出面至郵局簽領包裹當場逮人，警詢後依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官日前依法起訴林男。

起訴指出，財政部關務署會同航警於今年7月16日發現自美國寄至台灣中華郵政國際快捷包裹內夾藏4包大麻，共重1015公克，經查，包裹收件地址及收件人為住在新北市三重區三和路3段的林姓男子，於7月19日趁林男前往郵局簽領包裹時當場人贓俱獲，航警隨後在林男三重區住處內，搜出一小包大麻，重0.76公克及電子磅秤。

林男於今年5月中以同樣手法，委託國外友人王姓男子協助，從美國加州郵寄大麻包裹來台，成功領取後，食髓知味，於今年7月重施故技，再由王姓男子自美國加觭送大麻包裹，為關務署及航警聯手查獲。新北地檢署日前依毒品罪嫌起訴林男，人在美國的涉案共犯王男另行通緝中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻。圖／聯合報系資料照
大麻。圖／聯合報系資料照

大麻 美國 郵局 毒品

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