9億頭獎彩券惹爭端？高雄中秋夜移工酒後持刀棍打群架

高雄梓官蚵仔寮昨天深夜11時許，發生多名外籍移工酒後打群架，警獲報出動快打部隊前往壓制，但當警方一到場，現場都相關人早已全鳥獸散，警方一早循線逮捕5人到案說明，並請來翻譯協助釐清案情。由於日前彌陀開出9億威力彩頭獎，盛傳為一名外勞獨得，而兩區地理位置相近，這起糾紛是否與彩券有關，啟人疑竇。

岡山分局指出，昨晚梓官區通港路一帶，有外籍移工聚眾滋事，但警方到場後，僅查扣現場遺留的水桶、鏟子，經徹夜追查，目前已將5名涉案移工帶案說明，由於，5人皆為外籍人士，需外事翻譯人員協助，後續仍待調查釐清。

不過，從網路流傳蚵仔寮鬥毆的影片可見，現場參與打群架的年輕男子，至少十人以上，有人手持棍棒、鏟子甚至利刃，逞凶鬥狠的模樣，讓人看了膽顫心驚。

經警初步詢問，越南籍21歲阮姓男子與同鄉23歲陳姓男子酒後發生口角爭執，引起在場移工群起不滿爆發肢體鬥毆，至於是否與威力彩券有關，警方僅透露是「酒後口角」，目前帶回5名涉案移工，將依涉嫌妨害秩序、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

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