影／桃園毒鴛鴦不甩高乘載拒檢逃 警開4槍45分後逮到了

桃園市魏姓男子昨天上午搭載彭姓女友外出，由南崁交流道要上國道1號，意外在南下匝道處遇上桃市警蘆竹分局員警進行高乘載管制措施，魏男假意配合攔查突駕車衝撞，警方朝輪胎開4槍後仍遭魏逃逸，經通報於45分鐘後於龍潭區查獲，經查2人均為毒品強制採驗人口，採驗呈陽性反應，警詢後依妨害公務、毒品等罪移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹分局說明，昨天上午7點30分大竹派出所長郭堂榮、警員洪于山及施秉言3人在南崁交流道南下匝道處執行高乘載管制，發現由49歲魏姓男子駕駛的黑色轎車，車內僅有搭載46歲彭姓女子，明顯違反匝道管制。

警方當場攔停，並以交通錐擋住車輛前進，同時要求駕駛下車受檢，詎料，魏男卻假裝減速配合停車，卻在員警上前之際，立刻踩油門向前衝，差點撞上洪姓員警，所幸洪員緊急跳開並朝車輛的輪胎處射擊4發，魏男仍拒絕停車朝國道1號南下方向疾駛逃逸。

蘆竹分局表示，警方當場通報勤指中心，再轉報鄰近大園、中壢、平鎮、龍潭分局及國道公路警察局等單位協助查緝，經龍潭分局勤指中心回復，已於上午8點15分在轄區龍潭區中興路726號前攔查到魏男的車，初步清查2人均為毒品強制採驗人口，經採驗為陽性反應，全案依妨害公務罪嫌移送及毒品案函送。

蘆竹分局呼籲，警方執行勤務攔查時，請駕駛人依規定配合。以免觸法或不慎發生交通事故。另因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，其罰鍰額度達1至3萬元，並吊扣駕照6個月至1年，千萬不要心存僥倖加速逃逸，以免得不償失。

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