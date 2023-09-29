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三重莽夫要不到錢又疑妻「討客兄」 朝地開槍反彈射穿妻手掌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

吳男24日向妻要不到錢又懷疑妻子外遇，兩人在新北市三重區自宅爭吵，吳男盛怒持槍朝地板鳴發一槍，子彈回彈誤傷妻子右手掌，吳男連夜聯繫友人開車南下藏躲，三天後警方循線在三重逮捕吳男，並在蘆洲搜扣犯案用手槍、子彈，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦，檢察官複訊裁處吳男10萬交保候傳。

據了解，吳姓男子（63歲）這個月24日深夜11時43分左右，在新北市三重區後竹圍街住處一樓向妻子黃女（54歲）要錢不成，吳男惱怒誣指妻子有外遇，雙方爆發激烈口角。過程中，吳男情緒失控拿出一把改造手槍，朝著客廳地板擊發一槍。

怎料，子彈無眼回彈射傷妻子黃女右手掌，吳男見狀趕緊外出把槍交給李男（52歲）藏放，旋即再由蔡男（56歲）、許男（53歲）開車接應，一路南下雲林、屏東躲藏，沒多久吳男竟又自行搭車返回新北市三重區。

警方獲報組成專案小組，沿路調閱監視器畫面以車追人，於這月25日晚上11時許在李男雲林老家逮人，並帶往蘆洲區光華路起獲作案改造手槍1把、子彈28發，2天後於27日在三重區集美街逮捕主嫌吳男到案。

偵詢時吳男辯稱，槍枝是3年前朋友寄放的，至於朋友是誰則交代不清楚，警詢為何要開槍射妻？吳男則說，只是擦槍時不慎走火，不是刻意開槍傷妻。黃女不願提告，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將吳男、李男移送法辦，檢察官複訊裁定吳男10萬元交保候傳，李男則3萬元交保。

吳男開槍誤傷妻子黃女，新北市消防局派員前往救援。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，新北市消防局派員前往救援。記者曾伯愷／翻攝
吳男透過李姓友人把槍藏在新北市蘆洲區，警循線搜扣。記者曾伯愷／翻攝
吳男透過李姓友人把槍藏在新北市蘆洲區，警循線搜扣。記者曾伯愷／翻攝
吳男透過李姓友人把槍藏在新北市蘆洲區，警循線搜扣。記者曾伯愷／翻攝
吳男透過李姓友人把槍藏在新北市蘆洲區，警循線搜扣。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，警方追緝三天於27日循線在新北市三重區逮捕吳男移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，警方追緝三天於27日循線在新北市三重區逮捕吳男移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，找來友人開車接應連夜南下躲藏。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，找來友人開車接應連夜南下躲藏。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，警方追緝三天於27日循線在新北市三重區逮捕吳男移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
吳男開槍誤傷妻子黃女，警方追緝三天於27日循線在新北市三重區逮捕吳男移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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