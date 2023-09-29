快訊

黃汪躲車棚超怕人、餵食也不敢吃！下大雨淋成落湯雞竟主動來蹭 她得知真相淚崩

米可白斷開建築業小開 驚爆已經分手 曝「恢單時間點」

獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：颱風數量可能創歷史新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女通緝犯趴趴走被眼尖警認出 內褲藏安毒罪加一等

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南42歲吳姓女子涉毒品案，9月經台南地檢署發布通緝，近期為台南市警二分局發現密集進出中西區活動，並在群組內通報其身形特徵，員警前晚在金華路四段巡邏時，眼尖發現其熟悉身影帶回調查，經女警搜身在內褲內查獲安非他命3包，詢問後依法將她解送歸案。

市警二分局民權派出所警員陳科志、蔡佳憲，前晚6時30分許在金華路四段巡邏時，發現1女子走在路旁身形極為熟悉，經轉頭細看後，竟是已查緝多日未果的吳姓女通緝犯，經上前攔下確認身分後逮捕。

經警初步檢視其隨身皮包物品並未發現有違禁品，然而，員警總覺她神色緊張、眼神閃爍，她一下說還機車鑰匙，一下又說得獎發票要請人領取等理由，欲聯繫朋友到場。員警因而提高警覺，並通報警力支援到場戒護，並安全將她帶返派出所。

經由女警對她搜身檢查時，果然在內褲內發現安非他命3包、重19.51公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。經詢問後，依法將她解送台南地檢署歸案外，涉違反毒品危害防制條例也依法送辦，並將追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

經女警對吳女搜身檢查時，在內褲內發現安非他命3包、重19.51公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。圖／讀者提供
經女警對吳女搜身檢查時，在內褲內發現安非他命3包、重19.51公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。圖／讀者提供
台南市警二分局民權所員警前晚發現1女子走在路旁身形極為熟悉，經轉頭細看後，竟是已查緝多日未果的吳姓女通緝犯。圖／讀者提供
台南市警二分局民權所員警前晚發現1女子走在路旁身形極為熟悉，經轉頭細看後，竟是已查緝多日未果的吳姓女通緝犯。圖／讀者提供

毒品 台南 通緝

延伸閱讀

台灣人曾說看不懂的品牌！這條亮片內褲要價18萬 史上最貴仍銷售一空

電影《周處除三害》必看4大亮點！阮經天化身通緝犯驚喜合作王淨

影／通緝犯逃亡期間忙製毒 台南警攻堅起出3.5公斤安毒

囂張！違規併排停車還下車聊天 南警眼尖逮2通緝犯

相關新聞

快訊／取締越界漁船 海巡艦艇遭陸籍鐵殼船衝撞受損

海巡署艦隊分署新竹分隊10088艇今天上午8時許，在新竹東北方方約11海浬處取締中國籍越界鐵殼漁船，遭不配合檢陸船碰撞，...

中秋連假首日不平靜 屏東凌晨傳槍響 BMW布滿彈孔1人傷

屏東中秋連假第一天不平靜，屏東市區今晨5點多槍聲大作，驚擾附近居民，過程造成1名31歲沈姓男子左手臂中彈，BMW座車布滿彈孔。警方獲報趕赴現場蒐證，協助傷者送醫救治無大礙，警方現已調閱周邊監視器，循線掌握涉案人行蹤，將傳喚相關嫌疑人到案說明，案情細節仍在調查中。

台南女通緝犯趴趴走被眼尖警認出 內褲藏安毒罪加一等

台南42歲吳姓女子涉毒品案，9月經台南地檢署發布通緝，近期為台南市警二分局發現密集進出中西區活動，並在群組內通報其身形特...

中秋烤肉邊吸「彩虹菸」最嗨？南警查獲男載70多包疑販毒

屏東縣26歲蔡姓男子凌晨開車遇警方路檢竟也不開車燈，因不開燈容易車禍反而引來注目攔查，員警發現車上有正流行毒品「彩虹菸」...

影／北市郵局ATM連日遭砸 警鎖定30歲男追查中

台北市北投分局警方本月接連接獲轄內郵局通報ATM提款機遭人破壞，員警介入已鎖定年約30歲男子涉案，正通知他到案，進一步釐...

影／台中男整天猛叫外送 假訂餐、真販毒手法全曝光

台中李姓男子平日無業在租屋處販毒，警方接獲情資蒐證期間，發現他1天至少要叫5、6次以上外送，頻率遠高於普通人三餐需求，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦