台南女通緝犯趴趴走被眼尖警認出 內褲藏安毒罪加一等

台南42歲吳姓女子涉毒品案，9月經台南地檢署發布通緝，近期為台南市警二分局發現密集進出中西區活動，並在群組內通報其身形特徵，員警前晚在金華路四段巡邏時，眼尖發現其熟悉身影帶回調查，經女警搜身在內褲內查獲安非他命3包，詢問後依法將她解送歸案。

市警二分局民權派出所警員陳科志、蔡佳憲，前晚6時30分許在金華路四段巡邏時，發現1女子走在路旁身形極為熟悉，經轉頭細看後，竟是已查緝多日未果的吳姓女通緝犯，經上前攔下確認身分後逮捕。

經警初步檢視其隨身皮包物品並未發現有違禁品，然而，員警總覺她神色緊張、眼神閃爍，她一下說還機車鑰匙，一下又說得獎發票要請人領取等理由，欲聯繫朋友到場。員警因而提高警覺，並通報警力支援到場戒護，並安全將她帶返派出所。

經由女警對她搜身檢查時，果然在內褲內發現安非他命3包、重19.51公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。經詢問後，依法將她解送台南地檢署歸案外，涉違反毒品危害防制條例也依法送辦，並將追查毒品來源。

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