中秋烤肉邊吸「彩虹菸」最嗨？南警查獲男載70多包疑販毒

屏東縣26歲蔡姓男子凌晨開車遇警方路檢竟也不開車燈，因不開燈容易車禍反而引來注目攔查，員警發現車上有正流行毒品「彩虹菸」；他說是借朋友的車「南下台南」、不知道車上有那麼多毒品。蔡疑因吸食沒察覺沒開車燈、語無倫次。因彩虹菸有70多包，警方懷疑他想趁中秋節好販賣，因為聽說年輕人喜歡「邊烤肉邊吸這種菸、搭肉香最嗨」。

員警說，這種便宜材料混搭的毒品因副作用較不明顯、外觀像進口煙菸，已在校園流行，但容易產生幻覺，也有很多學生好奇吸了這種煙以後開始接觸各種毒品。因目前罰則輕，查獲多罰款了事年輕人不在乎，嚴重危害健康與治安，呼籲家長留意。

員警說，前兩年因為疫情影響，「毒品原料進口困難」，毒販為了生活只好開始收集「製毒剩餘廢料」來製作這種「便宜又好吸」毒品，因成本低、年輕人負擔的起，也真的曾發現年輕人邊烤肉邊吸這種菸稱「混搭著烤肉香感覺非常嗨」。

永康分局表示，大灣派出所所長黃貞融、警員蘇御剴凌晨在永康區文賢街發現有人開車沒開燈，非常危險，攔下關心詢問。結果員警一眼就看見紙袋疑有毒品，接著在後車廂鞋盒找到70包「香菸」。蔡男告訴這就是現在正在流行的的「彩虹菸」、總重275.46公克，依毒品危害防制條例偵辦，懷疑他是想趁中秋節販賣。

員警說，彩虹菸是新興的三級毒品，藥頭為讓彩虹菸吸起來有特別風味，還會添加香草精調味，聞起來有奶茶的焦甜味。家長可以隨時注意孩子抽的香菸，是否有異狀或異味。

彩虹菸可能混有愷他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠及FM2等不同成分，吸食容易有「時空認知扭曲」、幻覺、暴力自殘等副作用。大多由浸溼的菸草，併著油膩的捲煙紙，名叫彩虹菸並不是吐出來的煙有七種顏色，而是混搭各種不同毒品。