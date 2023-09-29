影／台中男整天猛叫外送 假訂餐、真販毒手法全曝光

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子平日無業在租屋處販毒，警方接獲情資蒐證期間，發現他1天至少要叫5、6次以上外送，頻率遠高於普通人三餐需求，但仔細觀察才發現外送員抵達時並非送餐，而是交付現金給李，原來都是前來買毒的藥腳，警詢後將李等一共7人移送，檢方依販賣第三級毒品等罪嫌起訴。

台中市刑警大隊偵八隊調查，李男（30歲）無不良紀錄，但接獲線報指出李平時都在北區的一間出租公寓內販賣第三級毒品K他命。

警方經長期蒐證，發現李男一天至少要叫5、6次以上的外送，且連續不斷都有各外送平台人員騎機車到他家樓下，警方原本以為只是一般送餐，但仔細一看才發現外送員都沒交付餐點，反而是拿了數千元現金給李男。

警方確認，到場的外送員竟然全都是和李男長期購毒的藥腳，且李會以每公克K他命2500元，或混合的毒品咖啡包每包500元販售牟利。

警方報警檢方指揮，今年3月持搜索票到李男住家逮人，當場查扣K他命、毒咖啡包一共53公克，另有電子磅秤、分裝袋及現金4萬，同時也循線抓到6名藥腳，檢方偵結依毒品罪嫌起訴7人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李男整天頻繁叫外送，但外送員抵達時沒提供餐點，反而是交付現金跟李男買毒。記者曾健祐／翻攝
李男整天頻繁叫外送，但外送員抵達時沒提供餐點，反而是交付現金跟李男買毒。記者曾健祐／翻攝
警方到李男家搜索，查扣毒品、分裝袋等證物。記者曾健祐／翻攝
警方到李男家搜索，查扣毒品、分裝袋等證物。記者曾健祐／翻攝

外送員 毒品 咖啡

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