影／高雄男交通違規又被攔 當著面丟包毒品…警傻眼

高雄鼓山區26歲李姓男子曾多次因交通違規遭警方取締，日前深夜貪圖方便，騎機車未開頭燈、未戴安全帽又紅燈左轉再度被巡邏員警發現而當場予以攔停，員警詢問身上有無違禁品時，男子一時情急，竟當著員警面前將口袋裡的毒咖啡包丟棄在地上，欲蓋彌彰的動作，讓員警當場傻眼。

鼓山分局龍華所巡邏警組周二凌晨0時40分許行經華榮路與明誠三路口時，發現有男子騎機車未開頭燈，尤其還未戴安全帽違規紅燈左轉，隨即趨前攔查後發現，違規騎士正是先前曾多次違規被舉發的李男。

「（違規）都幾次了?」員警開口就問，因為時常被員警抓包，李男也表現出不好意思的態度，員警進一步說「（違禁物）自己拿出來?」李男神情轉為緊張，甚至直接將毒品咖啡包丟到一旁。

就是這麼明顯的動作，讓員警心想此地無銀三百兩，直接問他丟什麼，李男見事跡敗露，一開始僅說丟棄的是咖啡包，後來才坦言是毒品，至於內容物是哪種毒品，就連李男自己也不知道。

平時當鐵工為生，李男表示，近期整理房間時發現咖啡包，才會隨身攜帶，沒想到，半夜出門還會遇上警察，才會不由自主地下意識丟包，除自身的行為感到懊悔，也向警方保證不會再犯。