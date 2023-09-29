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掃蕩地下匯兌、簽賭 警調查獲逾600億元

聯合報／ 記者廖炳棋房荷庭／台北報導

台灣高檢署統籌刑事局與調查局執行第二波「查緝不法金流專案」，掃蕩全台地下匯兌與簽賭網站。圖／聯合報系資料照片
台灣高檢署統籌刑事局與調查局執行第二波「查緝不法金流專案」，掃蕩全台地下匯兌與簽賭網站。圖／聯合報系資料照片
為防制境外不法資金介入選舉，台灣高檢署統籌刑事局與調查局執行第二波「查緝不法金流專案」，掃蕩全台地下匯兌簽賭網站，刑事局清查地下匯兌金額及賭博輸贏交易紀錄，總計高達五八七億餘元，包括正在大陸杭州舉行的亞運賭盤；調查局查獲地下匯兌金額九十三億元，查扣不法所得逾兩千萬元。

刑事局調查，目前正在大陸舉行的杭州亞運，是近期最夯的博奕簽賭項目，例如九月廿六日由中華台北代表隊出戰香港男子籃球賽事，就開出賠率零點九五五的賭盤，吸引不少賭客下注。

調查局發現，不法跨境資金移轉多出現在台灣與大陸或菲律賓、越南等國家間之異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式除傳統匯兌將收支帳目相互沖銷外，也開發App應用程式，向第三方支付業者申請會員，由其提供代收金流服務進行異地資金轉移。

地下匯兌 簽賭

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