全國警查地下匯兌及博奕 荷官24小時不間斷、亞運男籃成投注標的

刑事局今天下午舉行「選前第2波查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案」行動成果發表會。警方掃蕩運動簽賭網站，其中正在大陸舉行的亞運，也成為博奕網站標的，例如杭州亞運賭盤，9月26日由中華台北代表隊出戰香港男子籃球賽事，就開出賠率0.955的賭盤，吸引不少賭客下注。

刑事局副局長黃壬聰指出，總統選舉前，警政署配合台灣高等檢察署與各地方檢察署，9月20日至26日，發動第2波專案行動強力掃蕩，同步查緝地下匯兌及賭博犯罪，專案期間查扣不法所得2995萬餘元，另清查地下匯兌金額及賭博輸贏交易紀錄，總計高達587億餘元。

在地下匯兌部分，總計查獲案件32件、犯嫌50人，查扣不法所得934萬9888元，清查帳冊匯兌金額17億餘元。

掃蕩各類賭博方面，查獲賭博案件452件1294人，其中選舉賭盤7件11人、實體賭場41件580人、六合彩簽賭116件151人、網路賭博288件552人，共查扣賭資2060萬餘元，清查賭博輸贏交易紀錄569億餘元。

刑事局偵查第九大隊執行網路情蒐，得知一處線上博奕網站，長期經營國內外各種運動賽事、電競、六合彩等數種博奕，近期中華代表隊出戰杭州亞運屢傳佳績，簽賭網站跟風，開設亞運男子籃球、女子籃球等賭盤。

刑事局蒐證後會同雙北、桃園、新竹縣市、彰化縣、高雄市等警方，出動數百名警力，查獲60名從事經營運動簽賭組頭，下注賭資金額超過17億元。其中汪姓主嫌除經營運動簽賭代理外，另開設杭州亞運賭盤。

桃園警方則獲悉大溪地區有泰國商店從事地下匯兌，商店由47歲泰國籍林女及來台依親的林女妹妹經營，長期為本國籍、外籍移工、外籍配偶提供地下匯兌服務及簽注泰國樂透彩，警方20日上門搜索，起獲不法資金146萬元、匯兌帳冊（匯兌金額579萬3600元）等相關證物。