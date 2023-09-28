男子遭通緝還擁槍自重 南警逮人搜出價值逾500萬毒品

台南市一名胡姓男子因毒品案件遭通緝，他脫逃期間疑似隨身攜帶大量毒品，南市刑大毒品查緝中心循線追查，掌握胡男行蹤，見時機成熟，會同轄區警方埋伏，趁著胡男準備開車時一擁而上，當場將他逮捕，查獲市價約530萬元的安非他命、海洛因等毒品，還在車上搜出129萬餘元現金及已裝填子彈的改造手槍，胡男一度毒癮發作，想掙脫警方控制，所幸及時遭到壓制，訊後依毒品、槍炮等罪移送偵辦並歸案。

據了解，30歲胡男因毒品案遭判刑5年9個月，未入監服刑5月時台南地檢通緝，在外期間疑似仍持續買賣毒品，南市刑大報請台南地檢指揮偵辦，在麻豆區發現胡男，與轄區麻豆分局警方嚴密監控，確定日常行蹤後，出動警力圍捕。

埋伏員警見胡男拿著手提袋準備開車離開現場，立刻上前逮人，胡男一度想掙脫，被優勢警力壓制，手提袋中赫見大量分裝毒品，包括海洛因160.99公克、安非他命719.06公克，換算市價約530萬元。

警方又在車上找到不明來源現金129萬餘元，還有一把已裝填子彈的仿造金牛座JP-915型手槍，以及子彈共18顆，還好胡男當時並未帶在身上，否則可能開槍還擊，也讓員警鬆了一口氣，但他毒癮發作頻頻躁動，費了員警好大力氣才將人帶回。

不只胡男，毒緝中心也和學甲分局合作，逮到涉嫌販毒黑吃黑，身背槍砲、毒品罪等3條通遭重判13年6個月的林姓男子，並在他身上起出安非他命1.84公克，並解送歸案。

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