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影／通緝犯逃亡期間忙製毒 台南警攻堅起出3.5公斤安毒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局偵辦毒品溯源案，得知安定區有上游大盤供毒藥頭，經多方查證鎖定因30歲毒品通緝犯吳姓男子涉製毒。昨天拂曉攻堅，當場將睡夢中吳制伏，查獲安非他命3.5公斤、液態安非他命88公斤及製毒工具一批，已完成3.5公斤安毒市價約400萬元，所幸警方及時查獲。

警方調查，吳男因涉嫌毒品危害防制條例，今年6月份經台南地院發布通緝。他於逃亡期間躲在安定區租屋處，四處收購數十萬顆感冒藥丸，經自學以蒸餾萃取方式，製造安毒販售。

專案小組在確認其藏身及安毒製造處所後，於9月報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮偵辦，並為防止他利用中秋節、國慶日連假來販售毒品牟利，前天向地院聲持搜索票後，昨天清晨6時30分拂曉攻堅。

市警二分局偵查隊等攻破大門及房間2處門鎖，將整夜製毒還昏睡在床上毫無警覺的吳男制伏，壓制在床上。

同時，專案小組在2樓房間內起獲已完成安非他命成品3.5公斤，另製毒房間內尚放有液態安非他命88公斤、製毒各式器具一批、原物料25罐等設備。

警方指出，若非即時破獲，該批巨量毒品恐將對社會造成難以估算毒害。全案調查後將他移送台南地檢署偵辦外，持續追查其供應鏈，及清查毒品銷售管道，期斬斷毒品管道，淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

專案小組在吳男租屋內2樓房間內起獲已完成安非他命成品3.5公斤，市價約400萬元。圖／讀者提供
專案小組在吳男租屋內2樓房間內起獲已完成安非他命成品3.5公斤，市價約400萬元。圖／讀者提供
警方在吳男製毒房間內尚放有液態安非他命88公斤、製毒各式器具一批、原物料25罐等設備。圖／讀者提供
警方在吳男製毒房間內尚放有液態安非他命88公斤、製毒各式器具一批、原物料25罐等設備。圖／讀者提供
吳姓男子逃亡期間躲在安定區租屋處，四處收購數十萬顆感冒藥丸，經自學以蒸餾萃取方式，製造安毒販售。圖／讀者提供
吳姓男子逃亡期間躲在安定區租屋處，四處收購數十萬顆感冒藥丸，經自學以蒸餾萃取方式，製造安毒販售。圖／讀者提供

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