快訊

張詠華「爬山昏倒猝逝」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

農業部提告「綠雞蛋」發文者！不到8小時遭逮…他否認造假仍被送法辦

華為與茅台爆火的「隔空探戈」 誰才是象徵中國未來？

桃園摩鐵開趴太吵被客訴 「門外飄塑膠臭味」毒鴛鴦被活逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名24歲男子昨晚和32歲女友在桃園區一間摩鐵內吸食笑氣及愷他命菸，因為不斷發出敲打聲引發其他房客不滿，剛好向前來臨檢的員警投訴，對此警方一到門外就聞到塑膠臭味，開門看到床邊擺著笑氣鋼瓶及抽到一半的愷他命菸，當場逮捕毒鴛鴦依法移請偵辦。

桃園警分局中路派出所員警昨晚9點25分到汽車旅館執行臨檢勤務，有旅客反映某號房傳來敲打物品的吵雜聲，員警隨即前往該號房確認，結果一到門外就見到門縫飄出含有塑膠臭味的煙霧，隨即敲門請住客配合檢查。

對此24歲陳姓男子開門，見到警察一臉茫然，員警赫然發現床頭兩側放了3支笑氣鋼瓶，床頭櫃上還丟著抽了一半的毒品愷他命菸，其女友、32歲彭姓女子在房內見到員警也嚇了一跳，喊稱這些東西不是她的，員警現場起獲毒品愷他命菸、愷他命粉末及K盤等物品，全案依法移請相關單位裁處。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園一名24歲男子帶著32歲女友摩鐵開毒趴遭逮。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名24歲男子帶著32歲女友摩鐵開毒趴遭逮。記者周嘉茹／翻攝
員警一進門發現床頭兩側放了3支笑氣鋼瓶記者周嘉茹／翻攝
員警一進門發現床頭兩側放了3支笑氣鋼瓶記者周嘉茹／翻攝
除了笑氣鋼瓶，床頭櫃上還丟著抽了一半的毒品愷他命菸。記者周嘉茹／翻攝
除了笑氣鋼瓶，床頭櫃上還丟著抽了一半的毒品愷他命菸。記者周嘉茹／翻攝

延伸閱讀

藥瓶內一團塑膠紙什麼用途？ 日藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

桃園大溪老街知名景點多 中秋連假暢遊替代道路看這裡

呼吸道疾病好發期 桃園3疫苗守護長者加碼送禮券、快篩

滿滿的國旗！張善政力推國慶月 升旗小遊戲上線

相關新聞

影／通緝犯逃亡期間忙製毒 台南警攻堅起出3.5公斤安毒

台南市警二分局偵辦毒品溯源案，得知安定區有上游大盤供毒藥頭，經多方查證鎖定因30歲毒品通緝犯吳姓男子涉製毒。昨天拂曉攻堅...

桃園摩鐵開趴太吵被客訴 「門外飄塑膠臭味」毒鴛鴦被活逮

桃園一名24歲男子昨晚和32歲女友在桃園區一間摩鐵內吸食笑氣及愷他命菸，因為不斷發出敲打聲引發其他房客不滿，剛好向前來臨...

高雄男毒蟲肇事拒檢還撞警車 「逃給警察追」下場出爐

高雄吳姓男子去年5月19日在岡山、路竹等地開車肇事，經查當天他有吸毒為躲避警方攔查，三度開車衝撞警車，不顧沿路旁人安危，...

男自製獵槍上山打獵竟誤觸扳機 正面射擊打死同行老翁

新北市蕭姓男子攜帶自製二截式霰彈獵槍，邀張姓老翁同行到新北市雙溪山區露營、打獵時，疑觸碰板機朝張正面射擊，造成張男多處中...

高雄苓雅角頭中彈出殯 警方動員上百警力戒備

高雄苓雅寮角頭綽號「九金」的高姓男子，在高雄市大同醫院廁所，頭部中彈，延醫2天後死亡。今天親友為他舉辦告別式，警方得悉各...

勞動部盤點過氧化物使用工廠 首波專案檢查20家

明揚國際科技爆炸造成慘重傷亡，屏東縣政府調查發現廠區存放3000公斤危險物品，有機過氧化物超量30倍，廠區危險物品稽查該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦