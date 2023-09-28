桃園摩鐵開趴太吵被客訴 「門外飄塑膠臭味」毒鴛鴦被活逮

桃園一名24歲男子昨晚和32歲女友在桃園區一間摩鐵內吸食笑氣及愷他命菸，因為不斷發出敲打聲引發其他房客不滿，剛好向前來臨檢的員警投訴，對此警方一到門外就聞到塑膠臭味，開門看到床邊擺著笑氣鋼瓶及抽到一半的愷他命菸，當場逮捕毒鴛鴦依法移請偵辦。

桃園警分局中路派出所員警昨晚9點25分到汽車旅館執行臨檢勤務，有旅客反映某號房傳來敲打物品的吵雜聲，員警隨即前往該號房確認，結果一到門外就見到門縫飄出含有塑膠臭味的煙霧，隨即敲門請住客配合檢查。

對此24歲陳姓男子開門，見到警察一臉茫然，員警赫然發現床頭兩側放了3支笑氣鋼瓶，床頭櫃上還丟著抽了一半的毒品愷他命菸，其女友、32歲彭姓女子在房內見到員警也嚇了一跳，喊稱這些東西不是她的，員警現場起獲毒品愷他命菸、愷他命粉末及K盤等物品，全案依法移請相關單位裁處。

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