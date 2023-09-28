桃園摩鐵開趴太吵被客訴 「門外飄塑膠臭味」毒鴛鴦被活逮
桃園一名24歲男子昨晚和32歲女友在桃園區一間摩鐵內吸食笑氣及愷他命菸，因為不斷發出敲打聲引發其他房客不滿，剛好向前來臨檢的員警投訴，對此警方一到門外就聞到塑膠臭味，開門看到床邊擺著笑氣鋼瓶及抽到一半的愷他命菸，當場逮捕毒鴛鴦依法移請偵辦。
桃園警分局中路派出所員警昨晚9點25分到汽車旅館執行臨檢勤務，有旅客反映某號房傳來敲打物品的吵雜聲，員警隨即前往該號房確認，結果一到門外就見到門縫飄出含有塑膠臭味的煙霧，隨即敲門請住客配合檢查。
對此24歲陳姓男子開門，見到警察一臉茫然，員警赫然發現床頭兩側放了3支笑氣鋼瓶，床頭櫃上還丟著抽了一半的毒品愷他命菸，其女友、32歲彭姓女子在房內見到員警也嚇了一跳，喊稱這些東西不是她的，員警現場起獲毒品愷他命菸、愷他命粉末及K盤等物品，全案依法移請相關單位裁處。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言