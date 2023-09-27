美日台共同宣誓 打擊盜版機上盒及非法影音串流

警政署與美國在台協會、日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構、經濟部智慧財產局、台灣智慧財產權聯盟、台灣線上影視產業協會、台灣有線寬頻協會等，下午在刑事局聯合宣示，將持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

警政署指出，2021年1月至今年7月，已查獲各類侵權案件9679件、1萬1849人、侵權金額共計1354億3593萬5653元，其中查獲非法影音串流案件19件、57人。警政署表示，外來將持續查緝，從源頭掃蕩非法機上盒及竊訊機房，同時呼籲民眾，不要使用非法機上盒，觀看未經合法授權的影視內容，並提醒民眾慎防非法機上盒設備及APP接上國內寬頻網路，可能淪為個人資安漏洞。

今年刑事局電偵大隊及保二刑大查獲的4件機上盒案件中，「熊愛影視APP」為台灣首宗破獲無實體機上盒，純粹以APP軟體觀看盜版影音的侵權型態，另外也首度查緝到新盜版品牌「小雲機上盒」侵權案件。