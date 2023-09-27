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美日台共同宣誓 打擊盜版機上盒及非法影音串流

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署與美國在台協會日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構、經濟部智慧財產局、台灣智慧財產權聯盟、台灣線上影視產業協會、台灣有線寬頻協會等，下午在刑事局聯合宣示，將持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

警政署指出，2021年1月至今年7月，已查獲各類侵權案件9679件、1萬1849人、侵權金額共計1354億3593萬5653元，其中查獲非法影音串流案件19件、57人。警政署表示，外來將持續查緝，從源頭掃蕩非法機上盒及竊訊機房，同時呼籲民眾，不要使用非法機上盒，觀看未經合法授權的影視內容，並提醒民眾慎防非法機上盒設備及APP接上國內寬頻網路，可能淪為個人資安漏洞。

今年刑事局電偵大隊及保二刑大查獲的4件機上盒案件中，「熊愛影視APP」為台灣首宗破獲無實體機上盒，純粹以APP軟體觀看盜版影音的侵權型態，另外也首度查緝到新盜版品牌「小雲機上盒」侵權案件。

警政署長黃明昭表示，再次感謝各位今天的蒞臨，警政署將持續查緝侵害智慧財產權案件，透過公私協力與民間團體共同合作，提升打擊犯罪的能量與力道，達到保護智慧財產權的目的。

圖左至右為CBIT有限寬頻理事長鄭俊卿、OTT協會理事長錢大衛、CODA總監伊奈正晴、AIT經濟官樂美瓏、警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉、智財局局長廖承威、TIPA召集人李瑞斌、STBA衛星公會秘書長陳依玫。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右為CBIT有限寬頻理事長鄭俊卿、OTT協會理事長錢大衛、CODA總監伊奈正晴、AIT經濟官樂美瓏、警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉、智財局局長廖承威、TIPA召集人李瑞斌、STBA衛星公會秘書長陳依玫。記者廖炳棋/翻攝

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