影／夾帶毒品闖關入台遭逮 航警溯源再破製毒工廠

關務署台北關與航警局安檢大隊今年4月底於桃機執行托運行李X光儀檢時，發現一件自泰國返台的行李X光顯像有異，待該名旅客提領行李後於以攔檢，果然在行李箱中查獲毛重約一公斤之三級毒品K他命，航警透過情資分析，鎖定另名搭乘不同航班返台之陳姓旅客，果然也在行李中查獲一級毒品海洛英0.4公斤及第三級毒品K他命1公斤，歷經3個月持續溯源，意外查獲陳姓犯嫌的製毒工廠。

航警局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，航警局與台北關於今年4月30日查獲陳姓犯嫌等2人自泰國返台時，以託運行李夾藏第一級毒品海洛因英0.418公斤及第三級毒品K他命2.043公斤；由於偵辦此件走私毒品案期間發現多項線索，研判幕後另有製造毒品犯行，隨後航警局成立專案小組向上溯源。

警方調查發現，陳嫌雖只有國中畢業，且平時從事木工工作，但出入皆以BMW I8電動車代步，專案小組透過數位鑑識、調閱相關監錄影像及資料交叉比對，歷經3個月抽絲剝繭後，發現陳嫌竟在新北市某工業區內設置製毒工廠，並當場查扣第三級毒品一粒眠成品近5萬顆、毒咖啡包422包、尚有大批半成品、原料及製毒機具、分裝器具等證物。

據了解，陳姓犯嫌曾經意外學得製毒方法，但當時製作出的毒品一粒眠品質不佳，陳嫌努力精進自學，並將製毒心得記錄於筆記內，最後製作的一粒眠純度極高，並進口全自動包裝機，將製作完成的一粒眠毒品以紅白雙色之雙面鋁箔包材進行包裝，為拉高販售價格還另外訂製精美鐵盒，吸引年輕人購買，因不法所得甚鉅，陳嫌出入皆以BMW電動車代步。

知情人士透露，陳嫌製作的紅白雙色包裝一粒眠，在台灣北部毒品市場中流竄已久，甚至外銷國外，此次意外查獲製毒源頭，必能重創毒品交易市場。現場查獲之第三級毒品一粒眠成品近5萬顆、毒咖啡包422包，市價近新台幣2千萬元。

航警局呼籲，政府對毒品抱持「零容忍」態度，製造及運輸第一級、第三級毒品者處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，陳嫌等人漠視法令，不思正道賺取所需，反以製造、運輸毒品牟利，行為不值效尤，請民眾切勿以身試法，以致深陷囹圄，悔不當初。

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