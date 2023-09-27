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影／不想坐牢3年遭通緝逃匿1年多 深夜遇到警察連名字都說不出

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區48歲麥姓男子深夜才到超商領包裹，遇到警察巡簽，被發現刻意迴避而請他配合盤查，結果他亂報身分證號、不肯透露姓名，最後走到店外隱蔽處才提供正確資料，原來因涉毒品、詐欺被判刑3年多，逃匿遭通緝已經1年多。

新北保安警察大隊第二中隊員警22日晚間10時30分左右，到三重區成功路145巷某超商巡簽，發現麥男戴帽子、口罩在收銀台領包裹，與警方對到眼的時候，面露不安刻意迴避，於是請他配合盤查。

麥男胡亂說了一串證號，員警還以為自己輸入錯誤，便請他再報一次，麥男竟忘記剛剛說過什麼號碼，且吞吞吐吐說不出名字。原來是不想讓店員和其他客人看見，於是員警帶他走到店外角落，他才提供正確資料。

結果麥男涉及毒品和詐欺案件被判刑3年2個月，因為不想坐牢逃匿，分別遭台北、高雄地檢署通緝已經1年多，平常都利用深夜才出門活動，未料到超商領包裹遇到警察。麥男被上銬帶回，警詢後依毒品及詐欺通緝案件，解送台北地檢署歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

麥男（右）涉及毒品和詐欺案件被判刑3年2個月，因為不想坐牢逃匿遭通緝已經1年多，他利用深夜才到超商領包裹，未料遇到警察。記者林昭彰／翻攝
麥男（右）涉及毒品和詐欺案件被判刑3年2個月，因為不想坐牢逃匿遭通緝已經1年多，他利用深夜才到超商領包裹，未料遇到警察。記者林昭彰／翻攝

毒品 通緝 警察

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