幫運毒貨卻不見了...漁船船長遭虐打拷問5小時身亡 共犯最終判決出爐

屏東縣連吉興漁船吳姓船長疑協助陳啟東、陳啟祥兄弟出海運毒，因毒品下落不明，而被擄走虐打、拿空氣槍射擊拷問「貨在哪」，吳遭虐逾5小時後身亡，最高法院依傷害致死罪判共犯陳柏睿7年8月徒刑定讞，陳啟東、陳啟祥等人則被檢方通緝中。

吳和船員等4人疑以漁船協助陳啟東、陳啟祥出海接運毒品，最後毒品未順利交貨下落不明而衍生糾紛，雙方相約2021年9月1日晚間協商談判。陳啟東、陳啟祥指示陳柏睿等多名共犯在西螺休息站將吳等人蒙面，帶往彰化溪洲大橋一處貨櫃屋拷問囚禁。

陳柏睿等人輪流拿棍棒、鋁棒、電線、軟水管、球棒、衣架毆打吳的頭部、軀幹及四肢，吳期間回答運送毒品過程中被海巡署鎖定，因此將「東西」丟入海裡，以免遭查緝，但陳啟東、陳啟祥不滿意答案，再拿空氣槍三度射擊吳背部。

吳被凌虐長達5個多小時後失去呼吸心跳，負責看守的共犯將吳送醫急救，吳因肢體50％大面積瘀傷血腫，最終引發創傷性休克死亡。陳柏睿主要聽從陳啟東、陳啟祥指示，駕駛休旅車載人南下彰化溪州大橋會合，也有持棍棒毆打吳，一審判刑8年8月。

案件上訴，台中高分院二審考量陳柏睿與死者家屬達成和解，並依約履行賠償義務，撤銷一審判決改判7年8月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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