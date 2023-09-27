快訊

研究推薦杏仁是減肥絕佳補充食物 但非每個人吃都能瘦！專家提醒1件事是關鍵

iPhone 15 Pro過熱是台積電3nm搞鬼？他揪1元凶：不改善將影響出貨

大火究責！內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫運毒貨卻不見了...漁船船長遭虐打拷問5小時身亡 共犯最終判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣連吉興漁船吳姓船長疑協助陳啟東、陳啟祥兄弟出海運毒，因毒品下落不明，而被擄走虐打、拿空氣槍射擊拷問「貨在哪」，吳遭虐逾5小時後身亡，最高法院依傷害致死罪判共犯陳柏睿7年8月徒刑定讞，陳啟東、陳啟祥等人則被檢方通緝中。

吳和船員等4人疑以漁船協助陳啟東、陳啟祥出海接運毒品，最後毒品未順利交貨下落不明而衍生糾紛，雙方相約2021年9月1日晚間協商談判。陳啟東、陳啟祥指示陳柏睿等多名共犯在西螺休息站將吳等人蒙面，帶往彰化溪洲大橋一處貨櫃屋拷問囚禁。

陳柏睿等人輪流拿棍棒、鋁棒、電線、軟水管、球棒、衣架毆打吳的頭部、軀幹及四肢，吳期間回答運送毒品過程中被海巡署鎖定，因此將「東西」丟入海裡，以免遭查緝，但陳啟東、陳啟祥不滿意答案，再拿空氣槍三度射擊吳背部。

吳被凌虐長達5個多小時後失去呼吸心跳，負責看守的共犯將吳送醫急救，吳因肢體50％大面積瘀傷血腫，最終引發創傷性休克死亡。陳柏睿主要聽從陳啟東、陳啟祥指示，駕駛休旅車載人南下彰化溪州大橋會合，也有持棍棒毆打吳，一審判刑8年8月。

案件上訴，台中高分院二審考量陳柏睿與死者家屬達成和解，並依約履行賠償義務，撤銷一審判決改判7年8月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

毒品 彰化 最高法院

延伸閱讀

亞運射擊／最終輪繳完美表現 「證件妹」吳佳穎甜笑握拳

花百萬收20萬顆感冒藥煉毒 茄萣濕地公園旁毒工廠被搗破

住家搜出大麻、毒郵票 節目攝影師「科七」涉毒遭逮

影／台中毒犯修圖腹肌約砲友 強調粗大兼賣貨被逮

相關新聞

高屏經加區環保工安全年預算僅30萬 綠委轟：工安能做好嗎？

位於屏東科技園區的明揚國際科技爆炸造成慘重傷亡，也引發經濟加工出口區、科技園區等管理權責討論。民進黨立委洪申翰今在衛環委...

幫運毒貨卻不見了...漁船船長遭虐打拷問5小時身亡 共犯最終判決出爐

屏東縣連吉興漁船吳姓船長疑協助陳啟東、陳啟祥兄弟出海運毒，因毒品下落不明，而被擄走虐打、拿空氣槍射擊拷問「貨在哪」，吳遭...

花百萬收20萬顆感冒藥煉毒 茄萣濕地公園旁毒工廠被搗破

張姓、陳姓、涂姓3名男子為首的製毒集團，今年2月起在台南、高雄各大藥局收購感冒藥，花費百萬取得20萬顆藥錠，藏身在高雄市...

老翁雙溪山區中彈亡...獵槍主人藏槍、辯走火 檢聲押查疑點

新北市張姓老翁與蕭姓、楊姓男子到雙溪山區打獵時，張中彈身亡。蕭涉嫌先藏放自製霰彈獵槍，表示不知誰開槍，後來改口張使用獵槍...

婦派出所領文書遭銬4小時 警記過所長申誡

台北市七旬曾姓婦人前天下午至萬華分局華江派出所領司法文件，疑因重聽跟李姓警員起口角，曾婦認為李員態度不佳，用信拍桌子批「...

7旬婦至派出所領信遭上銬！家屬批執法過當 北市警懲處出爐

台北市7旬曾姓婦人昨天下午至萬華分局華江派出所幫兒子領司法文件，疑因重聽，跟值班台李姓警員起口角，曾婦領完信認為李員態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦