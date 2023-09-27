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花百萬收20萬顆感冒藥煉毒 茄萣濕地公園旁毒工廠被搗破

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

張男等3人收購感冒藥提煉麻黃鹼，打算進一步煉製成安非他命，工廠被搗破時屋內藏有大量製毒化學原料。記者張議晨/翻攝
張男等3人收購感冒藥提煉麻黃鹼，打算進一步煉製成安非他命，工廠被搗破時屋內藏有大量製毒化學原料。記者張議晨/翻攝
張姓、陳姓、涂姓3名男子為首的製毒集團，今年2月起在台南、高雄各大藥局收購感冒藥，花費百萬取得20萬顆藥錠，藏身在高雄市茄萣濕地公園旁的鐵皮屋煉毒，高雄警方獲報後蒐證多時，攻堅時查獲大量毒品半成品，估計若煉成安非他命，市值將逾5600萬元，經檢警訊問後，張男等3人被依毒品罪嫌送辦。

警方調查，今年1月起張男先在茄萣溼地公園租下一間鐵皮屋，購買相關製毒工具後，與陳姓、涂姓男子合作，在各地藥局搜刮感冒藥及鼻炎藥錠，取得足量的藥錠後，從中提取麻黃鹼等成分提煉安非他命。

高雄市鼓山警分局獲報後，與鳳山、湖內及高雄市刑大組成專案小組，張男擔心煉毒曝光，在製毒的鐵皮工廠外架設多具監控設施，期間還因操作不熟悉造成火警，但3人擔心曝光不敢通報消防，自行撲滅火勢，因火警造成工具毀損，一度放下製毒工作。

警方日前見時機成熟，趁白天張男等人入睡後，發動攻堅，一舉在鐵皮屋內將3人查獲，起獲毒品假麻黃鹼成品22.271公斤、半成品粉末318.73公斤、液態半成品507.83公斤及製毒工具、化學原料等。

相關半成品、成品經化驗後，確認含有毒品假麻黃鹼成份，若經提煉製成安非他命，市值將逾5600萬元，這也是高雄今年以來破獲最大宗的製毒工廠。

檢警訊問時，張男供稱製毒手法是從網路搜尋得來，不夠能有資力購入大量製毒工具與毒品原料，不排除背後另有高人指點，警詢後，已依毒品罪嫌將3人送辦，將繼續追查是否有其他共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張男等3人收購感冒藥提煉麻黃鹼，打算進一步煉製成安非他命，警方趁3人熟睡時一舉搗破。記者張議晨/翻攝
張男等3人收購感冒藥提煉麻黃鹼，打算進一步煉製成安非他命，警方趁3人熟睡時一舉搗破。記者張議晨/翻攝

毒品 高雄市

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