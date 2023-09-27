老翁雙溪山區中彈亡...獵槍主人藏槍、辯走火 檢聲押查疑點

新北市張姓老翁與蕭姓、楊姓男子到雙溪山區打獵時，張中彈身亡。蕭涉嫌先藏放自製霰彈獵槍，表示不知誰開槍，後來改口張使用獵槍獨自打獵時打中自己。檢警發現獵槍完整非膛炸，誤射自己機率也不高，對蕭男說法存疑，依過失致死罪嫌偵辦。檢方昨晚偵訊後聲押蕭男，基隆地院今將開庭審理。

楊男案發後開車載蕭男到雙溪分駐所附近，讓蕭下車去報案即開車離開。警方昨晚逮捕楊男，並在他的家中查獲2把改造手槍，帶回偵訊。蕭男和楊男被查獲分別持有槍械，涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例。警方今天偵詢後，會將楊男移送基隆地檢署由檢察官複訊。

據了解，蕭姓男子（60歲）前晚9點多到雙溪派出所報案，指和他野營的張姓老翁（74歲）遭人槍擊。員警和蕭男回到野營地點，通知消防局派遣救護車送張到基隆長庚醫院急救無效，醫師當晚11點10分宣告死亡。

蕭男原稱前天下午，他和張姓老翁前天下午由楊男（61歲）開車，從新莊前往到雙溪區雙泰產業道路山區野營。楊男傍晚就離開，他和張在營地喝酒後，分頭在溪流上、下游捕蝦。因為聽到槍響，循聲查看，發現張中彈倒地，馬上到派出所報案。

警方查出楊男並非在傍晚先行離開，要求蕭男說明相關疑點，蕭才改口說，張姓老翁應是使用他的獵槍不慎，打中自己。他擔心持有獵槍曝光，把槍、彈藏放在附近河床的草叢中。警方昨天一早帶蕭男回到現場，起出他藏放的槍彈。

檢察官昨天相驗張姓老翁遺體，頭部和身體有多處槍傷，擇期解剖，查明死因。蕭男指張姓老翁因為不熟悉使用獵槍，才會走火發生意外，但因獵槍大致完整，未發生膛炸，加上獵槍的長度，張姓老翁誤擊自己的可能性不高，檢警懷疑是被人開槍擊中，傷重死亡。

檢警已採集蕭男和張姓老翁虎口跡證，檢驗是否有火藥殘跡，查明是誰開槍。楊男昨晚到案後，將了解他涉入程度，並調查是否還有第4人或更多人在場。