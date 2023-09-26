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7旬婦至派出所領信遭上銬！家屬批執法過當 北市警懲處出爐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市7旬曾姓婦人昨天下午至萬華分局華江派出所幫兒子領司法文件，疑因重聽，跟值班台李姓警員起口角，曾婦領完信認為李員態度不佳，用信拍桌子批「我要申訴」，李員認為她涉妨害公務上銬逮捕。曾婦家屬不解「怎麼媽媽領個信會被逮捕」，怒批警方執法過當；對此，萬華警方回應，李員未依規定受領曾婦領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，記過一次，所長連帶處分申誡一次。

警方調查，曾婦（73歲）昨天下午2點31分至華江派出所要領兒子的司法文件，值班台李姓警員認為非本人領取，詢問是否有委託書，或是由本人領信，溝通過程曾婦有重聽狀況，李員詢問多次未獲回應，雙方開始口角。

曾婦有攜帶兒子的身分證件，李員仍把該司法文件交給她，曾婦離開前不滿被刁難，認為年輕員警不會做事，雙方又爆發衝突，李員稱「妳可以走了啦」，曾婦持信拍桌大罵「我要申訴」，李員一氣之下依妨害公務罪嫌上銬逮捕。

曾婦兒子獲悉到場大驚「怎麼媽媽領個信會被逮捕」，十分不解，向警方了解原來是涉妨害公務，仍無法釋懷，認為媽媽雖然有一些過激言語，但這樣子就被上銬，非常很心痛，質疑警方執法過當。

警方昨天晚上6點多，將曾婦從派出所送往偵查隊，偵查隊了解狀況向檢察官詢問是否不予解送，檢方考量曾婦患有慢性病，需每日定時服用多種藥物許可。

曾婦事後受訪說，派出所員警態度真的很不好，員警把我手壓的痛死了，說要銬起來送法院，我說有這麼嚴重嗎？都幾歲了被這樣銬起來，心裡當然不平衡，「我又沒有怎麼樣，又不是去偷去搶」；曾婦兒子表示，媽媽一生沒犯過法，只是去派出所領信，就被員警強押在椅子上，怒批「這樣沒有執法過當嗎？」

萬華警方回應，本案經督察組調閱相關駐地影像，認李員未依規定受領曾婦領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，衍生負面效應，從重處分記過一次，另所長連帶處分記申誡一次。

萬華分局華江派出所李姓警員昨天未依規定受領曾姓女子領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，衍生負面效應，遭記過一次；派出所長連帶處分遭記申誡一次。圖／報系資料照
萬華分局華江派出所李姓警員昨天未依規定受領曾姓女子領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，衍生負面效應，遭記過一次；派出所長連帶處分遭記申誡一次。圖／報系資料照

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