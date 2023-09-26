7旬婦至派出所領信遭上銬！家屬批執法過當 北市警懲處出爐

台北市7旬曾姓婦人昨天下午至萬華分局華江派出所幫兒子領司法文件，疑因重聽，跟值班台李姓警員起口角，曾婦領完信認為李員態度不佳，用信拍桌子批「我要申訴」，李員認為她涉妨害公務上銬逮捕。曾婦家屬不解「怎麼媽媽領個信會被逮捕」，怒批警方執法過當；對此，萬華警方回應，李員未依規定受領曾婦領取司法文書，與民眾應對態度亦有不當，記過一次，所長連帶處分申誡一次。

警方調查，曾婦（73歲）昨天下午2點31分至華江派出所要領兒子的司法文件，值班台李姓警員認為非本人領取，詢問是否有委託書，或是由本人領信，溝通過程曾婦有重聽狀況，李員詢問多次未獲回應，雙方開始口角。

曾婦有攜帶兒子的身分證件，李員仍把該司法文件交給她，曾婦離開前不滿被刁難，認為年輕員警不會做事，雙方又爆發衝突，李員稱「妳可以走了啦」，曾婦持信拍桌大罵「我要申訴」，李員一氣之下依妨害公務罪嫌上銬逮捕。

曾婦兒子獲悉到場大驚「怎麼媽媽領個信會被逮捕」，十分不解，向警方了解原來是涉妨害公務，仍無法釋懷，認為媽媽雖然有一些過激言語，但這樣子就被上銬，非常很心痛，質疑警方執法過當。

警方昨天晚上6點多，將曾婦從派出所送往偵查隊，偵查隊了解狀況向檢察官詢問是否不予解送，檢方考量曾婦患有慢性病，需每日定時服用多種藥物許可。

曾婦事後受訪說，派出所員警態度真的很不好，員警把我手壓的痛死了，說要銬起來送法院，我說有這麼嚴重嗎？都幾歲了被這樣銬起來，心裡當然不平衡，「我又沒有怎麼樣，又不是去偷去搶」；曾婦兒子表示，媽媽一生沒犯過法，只是去派出所領信，就被員警強押在椅子上，怒批「這樣沒有執法過當嗎？」