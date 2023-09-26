高雄男行走路中央曝身分 涉8案通緝認栽

張姓男子夜裡行走路中央，遇警方攔查，查出他竟涉8件毒品案通緝。記者林保光／翻攝

高雄張姓男子夜裡走在道路中央，巡邏員警上前勸阻，發覺他精神恍惚，查出他涉及8件毒品案，經高雄地檢署發布通緝，並在他身上搜出毒品，將他移送法辦。

據了解，張姓男子（51歲）在9月24日晚間10時許，獨自在高雄市小港區平和六路路中央，小港警分局員警上前攔查，勸他行人不能走在路中央，卻發覺他兩眼無神、精神恍惚，要求他報身分證字號供查詢身分。

張姓男子稱他背不出身分證字號及出生年月日，還帶警方到他住處樓下，請鄰居證明他的身分，但員警已認出他曾經涉案被移送法辦，請他到派出所。張直覺警方已識出他的身分，直呼「不演了」供出他曾涉毒品案。

警方帶他回派出所，查出他自去年涉毒品，已有8件經高雄地方法院判刑，但他沒報到執行，分別由高雄地檢署發布通緝，立即宣告逮捕他，並從他身上查獲海洛因與安非他命各1包，以及吸食器，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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