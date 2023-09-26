快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男行走路中央曝身分 涉8案通緝認栽

聯合報／ 記者林保光／即時報導

張姓男子夜裡行走路中央，遇警方攔查，查出他竟涉8件毒品案通緝。記者林保光／翻攝
張姓男子夜裡行走路中央，遇警方攔查，查出他竟涉8件毒品案通緝。記者林保光／翻攝

高雄張姓男子夜裡走在道路中央，巡邏員警上前勸阻，發覺他精神恍惚，查出他涉及8件毒品案，經高雄地檢署發布通緝，並在他身上搜出毒品，將他移送法辦。

據了解，張姓男子（51歲）在9月24日晚間10時許，獨自在高雄市小港區平和六路路中央，小港警分局員警上前攔查，勸他行人不能走在路中央，卻發覺他兩眼無神、精神恍惚，要求他報身分證字號供查詢身分。

張姓男子稱他背不出身分證字號及出生年月日，還帶警方到他住處樓下，請鄰居證明他的身分，但員警已認出他曾經涉案被移送法辦，請他到派出所。張直覺警方已識出他的身分，直呼「不演了」供出他曾涉毒品案。

警方帶他回派出所，查出他自去年涉毒品，已有8件經高雄地方法院判刑，但他沒報到執行，分別由高雄地檢署發布通緝，立即宣告逮捕他，並從他身上查獲海洛因與安非他命各1包，以及吸食器，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 身分證

延伸閱讀

高雄公園爆隨機性侵 10歲女童大白天遭惡狼撲倒險遇害

搶攻中秋連假商機 南部百貨強推活動吸客

高雄男砍工地同事反被奪刀刺死 國審4嫌裁定延押2月

高雄新冠XBB.1.5疫苗明開打 這族群可領500元禮券+10劑快篩

相關新聞

高雄男行走路中央曝身分 竟涉8案通緝認栽

高雄張姓男子夜裡走在道路中央，巡邏員警上前勸阻，發覺他精神恍惚，查出他涉及8件毒品案，經高雄地檢署發布通緝，並在他身上搜...

失能險保戶裝「腦中風」詐保 一被法辦重症全康復

刑事局南部打擊犯罪中心偵破詐保黃牛，李姓、康姓夫妻和保險業務合作，協助10名保戶裝成「腦中風」等重症詐保，2年來詐取75...

南投男買毒遭嘲諷 拿武士刀強盜藥頭勞士力判7年半

南投縣林姓男子在去年間欲買毒，透過友人聯絡後，開車前往台中市南屯區，在車內與藥頭交易，林要求「試用」毒品，遭藥頭拒絕，要...

受刑人收假未歸 警逮回

嘉義看守所受刑人邱建偉原定前天下午收假返監，涉騎車到台南未歸，警方循線掌握他躲在台南新營區1間旅社，昨中午破門逮人並查獲...

獨／利用愛心撈善款…惡狼慈善家、假面善人陳在斌 被發現陳屍台中

有惡狼慈善家、假面善人之稱的台灣急難救護協會理事長陳在斌，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝，今年3月更被警方抓包在新竹市某...

嘉監受刑人逾假未歸！不到1天被逮回籠 檢方訊後發監

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方專案小組發現邱男從六甲區移動至新營區，循...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦