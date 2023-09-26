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台南女不滿法院判決 竟連續寄香奠袋恐嚇司法人員
蔡姓女子不滿法院判決，竟涉嫌自2021年12月底連續寄20件裝有香奠袋、安太歲字條信函，恐嚇台南地檢署、地院檢察官、法官，經警方鎖定蔡女到案否認，警方查扣證物經DNA鑑定吻合，今依恐嚇罪嫌函送南檢偵辦。
包括台南高分院、台南地檢署、地方法院多名法官、檢察官，自上述時間起，陸續在院、檢辦公室及公務宿舍等處，分別接獲不明歹徒所寄送香奠袋、紅包、安太歲字條或御守等物品，當事人心生恐懼及生活深受其擾，案經台南地檢署指示台南市警方偵辦。
台南市刑大偵五隊清查，共計有20封，進一步過濾、比對，鎖定因官司敗訴具有高學歷的30多歲蔡姓女子。
警方向院、檢聲請搜索票及拘票，取得令狀後於7月20日執行查緝，蔡女否認犯行，經市警局鑑識中心將採集到微物跡證與蔡姓犯嫌比對吻合，今將蔡女函送檢方偵辦。
市警局長廖宗山呼籲，法網恢恢疏而不漏，民眾對於司法偵查或判決結果如有疑異或不滿，請循法律程式或正常管道尋求解決，勿以不理性行為借端恐嚇、騒擾司法或執法人員，警方秉持公權力不容被挑釁，將持續打擊不法。
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