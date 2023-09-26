受刑人收假未歸 警逮回

嘉義看守所受刑人邱建偉（中）自主監外作業休假未歸，警方昨天攻堅逮人。記者黃于凡／攝影 嘉義看守所受刑人邱建偉原定前天下午收假返監，涉騎車到台南未歸，警方循線掌握他躲在台南新營區1間旅社，昨中午破門逮人並查獲少量安非他命，不到1天落網；邱供稱「只是還沒回去」，警方昨將他解送歸案發監，並另依脫逃罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，相關脫逃動機尚待釐清。

嘉義看守所表示，邱建偉因搶奪、竊盜罪被判2年8個月徒刑，目前已服刑1年半，再過3、4個月就有機會可以申請假釋，也屬自主監外收容人，4月起到合作廠商工作。

邱依規定日前申請休假返家，前3天都還有定期到派出所報到，最後1天卻沒回看守所。

據查出，家住嘉義縣布袋鎮的邱建偉，原先約好請胞兄前天下午載他回看守所，卻疑似感情因素影響，前天中午騎車外出後，一路往南，胞兄到家裡發現人車都不在，還以為自行前往看守所報到。

嘉義看守所前晚發現邱建偉逾假未歸立即通報，刑事局也隨即發布緊急通緝，嘉縣、台南警方及刑事局中部打擊犯罪中心成立專案小組，透過車牌辨識掌握他昨晚騎機車現身台南六甲區。

警方以車追人追查，發現再躲到離南市警局僅約100公尺的旅館。

20多名員警昨中午12點57分到邱建偉投宿的旅館3樓客房門口攻堅，破門而入，他正打赤膊休息，當場被捕。檢方昨晚訊後，先發監執行殘刑。