快訊

獨／撈百萬善款、身背3條通緝 「惡狼慈善家」陳在斌被發現陳屍車內

教師節拚一把！威力彩頭獎27連摃 頭獎上看9億元

學生提問「進口蛋廠商牟利」 賴清德表態：農業部須坦然面對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉監受刑人逾假未歸！不到1天被逮回籠 檢方訊後發監

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方專案小組發現邱男從六甲區移動至新營區，循線於一處旅社破門逮捕邱男，並查獲少量安非他命，依脫逃罪移送地檢署，檢方複訊後，於今晚先發監執行殘刑。

嘉義地檢署表示，昨日下午5點多，接獲嘉義監獄鹿草分監通報，受刑人邱建偉（40歲）當日下午3點，無正當理由，沒有於返家探視期限返回獄所，顯有逃避殘刑之執行，涉及刑法脫逃罪嫌。

檢方即由執行主任檢察官黃銘瑩召集相關人員返署執行分案，隨即於晚上7點，發布通緝，同時公布在逃受刑人之個人年籍、照片等資料。

檢察官蕭仕庸指揮嘉義縣警察局、布袋分局成立專案小組，專案小組連夜擴大查訪範圍、蒐證後，於今天中午，會同台南市警方及刑事警察局偵查第六大隊，於台南市新營區某旅社，執行攻堅、逮捕，並扣得第二級毒品甲基安非他命1包。

認為邱男涉及脫逃、施用毒品等犯罪嫌疑，經檢察官複訊後，於今日晚上7點許，以搶奪等案件尚有殘刑有期徒刑1年3月19日，發監執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

受刑人邱建偉逾假未歸遭通緝，中午在台南市新營區落網，晚上檢方複訊後發監執行殘刑。記者李宗祐／翻攝
受刑人邱建偉逾假未歸遭通緝，中午在台南市新營區落網，晚上檢方複訊後發監執行殘刑。記者李宗祐／翻攝

嘉義 台南 檢察官

延伸閱讀

抓到了！邱建偉在旅社打赤膊被逮 疑感情因素直衝台南

為測試公務人員幫兒取名「安非他命」 竟通過 登記部門急回應

影／屏東佳冬暗夜驚傳6聲槍響 警逮衝撞警車逃逸毒品通緝男

逮藥腳溯源緝毒 苗警查獲大量海洛因、安非他命毒品

相關新聞

嘉監受刑人逾假未歸！不到1天被逮回籠 檢方訊後發監

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方專案小組發現邱男從六甲區移動至新營區，循...

竹聯幫分子率眾搶劫錢莊老闆11萬與金項鍊 6人落網主嫌聲押

台北市內湖區康寧路3段，本月22日深夜發生強盜案，竹聯幫王姓男子，疑似替朋友吳男出頭，相約錢莊陳姓男子談判破局，率眾搶走...

影／嘉義男酒後亮槍恐嚇 警方趕到驚見土製獵槍、火藥

嘉義縣阿里山鄉樂野社區一處民宅舉辦百日追思會，武姓男子邀周姓友人到場喝酒，但家族成員認為追思會不歡迎外人，武男一言不合便...

抓到了！邱建偉在旅社打赤膊被逮 疑感情因素直衝台南

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方組成專案小組追查，今早循線發現邱建偉從六...

逃犯邱建偉投宿市警局旁旅社 南嘉警聯手今早鎖定攻堅

逾期未歸遭刑事局發布重要緊急查緝專刊的嘉義看守所受刑人邱建偉，今中午12點多經台南及嘉義警方聯手在台南新營某旅宿逮捕，且...

嘉義看守所受刑人昨晚逃台南六甲 今中午在新營落網

逾期未歸遭刑事局發布重要緊急查緝專刊的嘉義看守所受刑人邱建偉，傳出騎機車現身台南六甲區，據知，警方調閱路口監視器及車牌辨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦