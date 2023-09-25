嘉監受刑人逾假未歸！不到1天被逮回籠 檢方訊後發監

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方專案小組發現邱男從六甲區移動至新營區，循線於一處旅社破門逮捕邱男，並查獲少量安非他命，依脫逃罪移送地檢署，檢方複訊後，於今晚先發監執行殘刑。

嘉義地檢署表示，昨日下午5點多，接獲嘉義監獄鹿草分監通報，受刑人邱建偉（40歲）當日下午3點，無正當理由，沒有於返家探視期限返回獄所，顯有逃避殘刑之執行，涉及刑法脫逃罪嫌。

檢方即由執行主任檢察官黃銘瑩召集相關人員返署執行分案，隨即於晚上7點，發布通緝，同時公布在逃受刑人之個人年籍、照片等資料。

檢察官蕭仕庸指揮嘉義縣警察局、布袋分局成立專案小組，專案小組連夜擴大查訪範圍、蒐證後，於今天中午，會同台南市警方及刑事警察局偵查第六大隊，於台南市新營區某旅社，執行攻堅、逮捕，並扣得第二級毒品甲基安非他命1包。

認為邱男涉及脫逃、施用毒品等犯罪嫌疑，經檢察官複訊後，於今日晚上7點許，以搶奪等案件尚有殘刑有期徒刑1年3月19日，發監執行。

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