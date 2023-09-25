竹聯幫分子率眾搶劫錢莊老闆11萬與金項鍊 6人落網主嫌聲押

台北市內湖區康寧路3段，本月22日深夜發生強盜案，竹聯幫王姓男子，疑似替朋友吳男出頭，相約錢莊陳姓男子談判破局，率眾搶走陳男身上11萬元現金和黃金項鍊。內湖警方獲報調閱監視器畫面，陸續查獲拘提王姓主嫌到案，全案共查獲3男子、2少年。士林地檢署複訊後，王男聲押，黃男、吳男則10萬元交保候傳。

檢警查出，此強盜案起因是借貸糾紛，吳姓男子日前向錢莊的陳男借錢，簽下10萬本票，但吳認為陳男沒給錢、也沒有還本票，因此找35歲有竹聯幫背景的王男出面處理。

警方指出，王男假意約陳男談判借款事宜，涉嫌率眾持刀搶押陳上車，搶走身上11萬餘元現金及黃金項鍊等財物，作案後時的車輛則有少年駕駛各自離去。

警方23日獲報後，調閱監視器5小時迅速破案，在基隆逮到作案車輛，查獲車上2名少年，並查獲車上毒品咖啡包及刀械等凶器。少年部分，依法送往士林地方法院，法官訊後裁定責付家長，另1名涉案少年因病尚未到案，身體好轉後才到案說明。

警方循線查獲車主黃男、也持拘票拘提王男、吳男到案，今日訊後王男犯罪嫌疑重大向法院聲押，黃、吳則諭令10萬元交保。內湖分局呼籲，針對不法犯罪行為，將持續強勢掃蕩，嚴正執法、除惡務盡的決心，以淨化轄內治安，保障民眾生命財產安全。