影／嘉義男酒後亮槍恐嚇 警方趕到驚見土製獵槍、火藥

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聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉樂野社區一處民宅舉辦百日追思會，武姓男子邀周姓友人到場喝酒，但家族成員認為追思會不歡迎外人，武男一言不合便拿出獵槍對空鳴槍，周男也拿出空氣動力槍助陣，警方到場查扣槍和子彈，將恐嚇等罪嫌移送偵辦。

據了解，嘉義縣阿里山鄉樂野社區一戶民宅因親人過世百日追思聚會，家族成員在屋內飲酒，隔壁親戚21歲武姓男子帶友人30歲周姓男子串門子一起喝酒，酒宴中武男離席，家族成員告知周男今晚是家族追思聚會，不歡迎外人參加。

武男返回得知後感覺朋友受辱心生不滿，跑回家持土製獵槍在屋外對空鳴槍，周男也返回自己家拿出空氣動力槍助勢。武男對空鳴槍後將土製獵槍留下後離開，只剩周男一人在場。被害人報案稱，對方鳴槍令家族成員心生畏懼。

警方指出，到場當場逮捕周男，查扣1把土製獵槍、1把空氣動力槍、鉛彈7顆。武男在親友規勸下自行投案並同意搜索，在住家找到喜樂釘火藥15顆、鋼珠42顆，雖2人合法持有自製獵槍，但卻沒有合法申請獵槍槍證執照，將陳報主管機關裁罰。

竹崎分局表示，民眾具原住民身分可依法向主管機關申請自製獵槍，惟僅供祭典狩獵之用，但千萬不可自恃身分特殊而違法擁槍自重，武男、周男涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪等行為，將依法移送嘉義地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉武姓男子酒後不滿因友人遭辱，拿出獵槍對空鳴槍，警方依恐嚇等罪嫌移送法辦。記者黃于凡／翻攝

嘉義 阿里山 主管

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