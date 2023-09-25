抓到了！邱建偉在旅社打赤膊被逮 疑感情因素直衝台南

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉在台南市新營區一間旅社被逮，下午在嘉義縣警察局偵訊，結束不到一天的脫逃行程。（嘉義看守所提供） 中央社

嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方組成專案小組追查，今早循線發現邱建偉從六甲區移動至新營區，在一間旅社休息，警方破門而入逮捕邱建瑋，並查獲現場有少量安非他命，不願透露動機，將依脫逃罪移送地檢署。

據了解，邱建偉與哥哥約定好，昨下午要回嘉義看守所，疑因感情因素中午就衝出門，一路從嘉義布袋住家騎車往南，離轄跑到台南市六甲區，今早又往新營區移動，在一家旅社打赤膊休息，被警方攻堅逮捕，今下午帶回嘉義縣警察局偵訊，但邱建偉不願透露脫逃動機。