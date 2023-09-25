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抓到了！邱建偉在旅社打赤膊被逮 疑感情因素直衝台南
嘉義看守所自主監外收容人邱建偉昨下午逾假未歸，騎車跨轄到台南市六甲區被鎖定，警方組成專案小組追查，今早循線發現邱建偉從六甲區移動至新營區，在一間旅社休息，警方破門而入逮捕邱建瑋，並查獲現場有少量安非他命，不願透露動機，將依脫逃罪移送地檢署。
據了解，邱建偉與哥哥約定好，昨下午要回嘉義看守所，疑因感情因素中午就衝出門，一路從嘉義布袋住家騎車往南，離轄跑到台南市六甲區，今早又往新營區移動，在一家旅社打赤膊休息，被警方攻堅逮捕，今下午帶回嘉義縣警察局偵訊，但邱建偉不願透露脫逃動機。
警方表示，獲報收容人邱建偉脫逃後，立即由嘉義縣警察局刑警大隊、布袋分局、台南市警察局刑警大隊、麻豆分局，以及刑事局中部打擊中心組成專案小組，共出動20人，中午12點57分在台南市攻堅逮捕，查獲少量毒品安非他命，已帶回偵訊將移送地檢署。
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