影／大甲宮廟堂主惡行惡狀逼和解 超商圍毆人昏迷警抓11人

台中市大甲區陳姓宮廟堂主，以陣頭吸收小弟，平日以暴力討債、恐嚇取財方式牟取不法利益，曾涉多起糾紛後，以揪眾方式逼被害人和解，還見建商財力雄厚，以毆打方式，恐嚇取財200萬元，甚至為替共犯處理賭債糾紛，還在超商內公然持鐵椅把人打到顱內出血昏迷，刑事局中打帶回涉案陳等11人，檢方訊後以3萬元至10萬元不等金額交保。

刑事局中打一隊獲報，台中市大甲區某宮廟陳姓堂主（35歲），近來以宮廟陣頭方式吸收小弟加入，平日以暴力討債、恐嚇取財等不法方式牟利，多次因行車糾紛、酒後鬧事與人衝突，陳等人會以威脅方式，要求被害人撤告、簽署和解書，地方敢怒不敢言。

刑事局中打一隊報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮，與台中市第四警分局、嘉義市第一警分局成立專案小組偵辦。

專案小組查證發現，陳男等人曾在餐飲店因碰觸工作台遭勸阻，即率眾砸店、徒手將被害人頭部壓往滾燙湯水方式恐嚇，被害人因懼怕惡勢力，選擇隱忍，縱使警方介入調查，多數被害人仍不願出面提告。

陳男等人還見一名建商資力頗豐，涉嫌毆打建商，恐嚇索款200萬元，還有假借幫忙處理友人賭債糾紛，將前往被害人住家毆打被害人與其家人，後續還揪眾在超商內，明目張膽毆打被害人，持店內鐵椅攻擊，把被害人打到顱內出血，住進加護病房兩天。

專案小組在今年8月27日至29日陸續收網，帶回陳男涉案11人，全案警詢後依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命陳男以10萬元交保，其餘涉案人以3萬元交保。