陣頭鬥毆疑不滿神壇未提供餐盒 台中警逮3嫌

台中市清水區一處私人神壇24日舉辦祭祀慶典，來自新北市的葉姓陣頭疑不滿主辦的王姓男子未提供餐盒，雙方口角衍生肢體衝突，王男遭毆手指骨折，警方逮捕3人偵辦。

清水警分局今天發布新聞稿指出，清水區海口南路1處私人神壇24日舉辦祭祀慶典活動，當晚8時40分，來自新北的41歲葉姓陣頭疑不滿主辦方未提供餐盒及飲料，找上39歲主辦人王男理論，雙方一言不合爆發口角，進而衍生肢體衝突。

衝突過程中，葉男的陣頭多名成員毆打王男，造成王男手指骨折，王男送醫治療後已無大礙。清水警分局出動線上快打警力共8名員警到場處理及時壓制滋事者，防止衝突繼續擴大。

警方除在現場帶回3名涉案人到案說明，也已掌握其他相關涉案人身分，正積極查緝到案，依法偵辦。