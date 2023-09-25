檳榔攤換成滷味攤...台中販毒團被抓再犯 警摩鐵逮主嫌

台中市警方在去年底才破獲以張男為首的販毒集團，當時張男是利用檳榔攤掩護不法，張男趁案件仍在審理期間，又重操舊業，將南屯區一家滷味攤作為毒品分裝場，還與共犯以出入有管制的停車場房間為據點，全案陸續收網，近日在一家汽車旅館內，查獲四處藏匿的張男，全案將涉案張等6人依毒品罪移送後，台中地檢署聲押6人獲准，持續追查毒品上手。

第二警分局在去年10月間，查獲以張姓男子（30歲）為首的販毒集團，當時張等人以北區檳榔攤為據點，在網路販賣毒品，未料張被查獲後，趁案件仍在法院審理期間，仍不知悔改，在今年初將原微信軟體的毒品網路群組，更名為「GIA國際認證-營」，以承接原本的毒品人脈。

張男另外吸收陳姓、李姓、張姓男子等人為共犯，繼續重操舊業，販售毒品咖啡包與K他命，以「買5送1、買10送2」等優惠販毒，吸引不少熟客光顧。

張男等人以西屯區一家地下停車場後方的房間為據點，以停車場有出入管制，用來規避檢警查緝，另外還在南屯區一家滷味攤，趁滷味攤員工下班後，在該處分裝毒品，以避免犯行曝光。

全案經報請台中地檢署檢察官廖志祥偵辦後，展開調查，發現張男等人以「補毒、分毒、送毒、賣毒」一條龍模式營運，且成員角色分工細膩，採全天候24小時不打烊、不間斷送毒，宛若販毒版便利商店，保證供毒不中斷。

專案小組陸續在今年5月、7月先各逮一人到案後，再查緝張男等4人到案，因專案小組在發動第一波行動時，張男等人即以收到風聲，四處藏匿賓館、旅社、汽車旅館，近日張才在一家汽車旅館內被查緝到案，此案查扣K他命2包、毒品咖啡包307包，市價約15萬餘元，另外還有現金20多萬元及分裝袋等贓證物。

全案警詢後陸續移送台中地檢署，檢方訊問後聲押張男等6人，後續擴大追查毒品上手，全案依毒品、組織犯罪等罪方向偵辦。

第二警分局長周俊銘說，跟毒品扯上關係終將一生為毒所害，切勿踏上不歸路，將持續蒐報加強查緝作為，對毒品嚴加查緝，持續刨根溯源，致力打造無毒家園。另外民眾如有發現不法情事，可撥打「110報案」專線，一同維護淨化台中治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885