影／台中毒犯修圖腹肌約砲友 強調粗大兼賣貨被逮

台中市陳姓男子是髮型設計師，今年間被台中市刑大掌握，有交易毒品的不法情事，今年5月間收網抓人，查扣少量安非他命，經查，陳男是同性戀者，透過交友軟體找砲友，強調「BB粗大」，甚至還將照片修圖腹肌，以吸引目光，另透過通訊軟體發現，陳男至少有超過10名的砲友，不排除有交易毒品的犯行，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴陳。

台中市刑大偵二隊在今年初網路搜尋時，發現有藥頭透過交友軟體「grinder」交易毒品，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開偵辦，發現涉案的陳姓男子（21歲）是某家連鎖髮型工作室的設計師，有吸食毒品習慣，也會透過交友軟體，找同性約砲，期間甚至向砲友推銷毒品，販售牟利。

陳男為吸引更多的砲友目光，甚至會在個人簡介頁面刊登修圖後的腹肌照片，更特別備註「BB（下體）粗大猛抽」、「如需幫打可內洽」等字眼，招攬更多客源。

全案經蒐證完備後，今年5月間趁陳男與藥腳交易時，前往抓人，還在陳男身上查獲一包安非他命（重0.9公克）、手機等贓證物，警詢後依毒品罪移送法辦，經檢察官訊問後，近日偵結，依毒品罪起訴陳男。

台中市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，為遏止毒品危害，也將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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