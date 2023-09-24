800人弔唁…板橋封街公祭疑有黑幫到場 警大陣仗盤檢防滋事

新北市板橋分局獲報今天上午有民眾舉辦大型公祭，因喪家交友廣闊，警方接獲情資預估將有800人到場弔唁，為防制幫派刻意動員串聯幫眾彰顯勢力，或是有人趁機滋事，警方共出動80多名警力在告別式會場入出口及周遭路口執行盤檢、蒐證，總計共逮捕1名通緝犯及1名未成年少年，有效遏止不法份子串聯滋擾。

板橋分局表示，新修正之「組織犯罪防制條例」中新增「明仁會條款」，禁止以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯；在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，視為違法行為，得命令解散，並得依法送辦。警方於活動前即派員與喪家及禮儀公司溝通約制，告知「不動員、不串聯、不以幫派之名義前往參加」等原則，在公祭唱名時也不得明示、暗示幫派名稱。

同時板橋分局也與刑大、保大特殊任務警力、少年隊及警犬隊等單位共80名警力，在告別式會場入出口及周遭路口執行盤檢、蒐證，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，則依警察職權行使法及少年事件處理法等相關法令對參加公祭人員攔查、蒐證。本次公祭過程並未發生滋擾事件，計查獲洗錢防制通緝犯1人、攔查1名未成年少年，依法帶回警局通知監護人領回，另拖吊違停汽車1台、現場告發違停2台、未戴安全帽9件、逕舉機車違停8台、越級駕駛1件。

板橋分局長黃南山表示，警方強勢執法目的是為預防有任何危害治安的衝突出現，以優勢警力防止任何暴力衝突，絕不容許黑道或幫派份子擾亂社會秩序。