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囂張！違規併排停車還下車聊天 南警眼尖逮2通緝犯

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

違規併排揪出2名毒品通緝犯，永康警昨日巡邏勤務，恰好看見一輛轎車違規併排停在大仁街巷弄，且車旁又有4人在聊天，前往盤查後查緝到33歲、26歲陳男有毒品詐欺等罪通緝，隨後解送台南地檢署歸案。

據了解，兩名陳男分別有毒品、詐欺等罪通緝在案，平常無所事事，昨日與2名友人出遊，下午3點多友人將車輛違規併排停在永康大仁街的巷弄中，4人完全視交通為無物，大喇喇下車到一旁聊天。

同時警方下午執行勤務時，恰好撞見此情形於是前往盤查，其中26歲陳男神色可疑，詢問身分時談吐支支吾吾，判斷身上疑有攜帶違禁品或是通緝犯身分。不過巡邏員警只有1人，為避免危險，員警藉故聊天，透過手機APP通知警力支援，進而查獲2名通緝犯身分。

警方表示，兩名通緝犯分別依詐欺、毒品罪等，解送台南地檢署歸案；其餘2名友人盤查後，並未發現前科，車內也查無違禁品，就讓他們離去。

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永康警昨日巡邏勤務，恰好看見一輛轎車違規併排停在大仁街巷弄，且車旁又有4人在聊天，前往盤查後查緝到2名陳男有毒品、詐欺等案通緝，隨後解送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝
永康警昨日巡邏勤務，恰好看見一輛轎車違規併排停在大仁街巷弄，且車旁又有4人在聊天，前往盤查後查緝到2名陳男有毒品、詐欺等案通緝，隨後解送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝
永康警昨日巡邏勤務，恰好看見一輛轎車違規併排停在大仁街巷弄，且車旁又有4人在聊天，前往盤查後查緝到2名陳男有毒品、詐欺等案通緝，隨後解送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝
永康警昨日巡邏勤務，恰好看見一輛轎車違規併排停在大仁街巷弄，且車旁又有4人在聊天，前往盤查後查緝到2名陳男有毒品、詐欺等案通緝，隨後解送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝

通緝 毒品 詐欺

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