看對方不順眼 涉嫌拿槍砸破頭才罷休 6男被移送偵辦
周姓男子與友人共6人，今天清晨酒後於嘉義市某KTV，與許姓男子互看不順眼發生口角後引爆衝突，許男不敵倒地，周男涉嫌持槍猛砸許男頭部直到沒有反抗一群人才離去；警方據報趕到現場，將倒在血泊中的許男送醫，上午查緝周男等6人到案，依傷害、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。
有民眾將鬥毆過程影片PO上網路社群媒體臉書「黑色家族」，影片中一群人在KTV櫃檯發生口角後毆打，6打1的情形下，黑衣短褲男不支倒地，當中穿白衣短褲戴眼鏡手臂有刺青的男子持疑似槍支朝倒地男子頭部再重擊數下，由於畫面驚恐連拍者都不敢直視拍攝，鏡頭再轉回時，黑衣短褲男已一動不動，6名男子揚長而去。警方到場協助捂住頭部受傷男子傷口就醫。
警方調查，周男（31歲）、陳男（23歲）、江男（22歲）、朱男（19歲）、姜男（18歲）、少年賴男（15歲）等6人今天清晨5時許，與許男（41歲）雙方在某KTV大廳櫃檯前，因酒後互看不順眼口角後，發生毆打，期間周男手持疑似槍械出手毆打許男倒地成傷後離去。
警方表示，清晨5時許警方接獲報案，轄區KTV有打架糾紛，立即啟動快打警力前往處置，到場發現1名男子受傷倒地，立即將其送醫治療，並調閱現場監視影像，循線追查周姓犯嫌等6人到案，並查扣空氣槍1把。經查雙方係因酒後互看不順眼，引發鬥毆情事。警方偵訊後，全案依刑法傷害、恐嚇、聚眾鬥毆罪及社維法妨害秩序罪移送嘉義地檢署偵辦。
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