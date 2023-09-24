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神明也不護佑 男子參香偷吸K菸遭警法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

25歲石姓男子昨天隨著廟陣頭到台南市康樂街參加廟會，中午趁著用餐休息間，在民權路三段143巷後方鐵皮屋旁吸K菸。陣陣毒品惡臭味為在旁維持秩序警員發現，在石身上起獲吸食毒品k盤1組、K他命香菸1支，毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦裁罰。

昨天雖為補上班日，但各地前來西羅殿參香之信眾絡繹不絕，一整天下來計有26個宮廟團體、多達1200名信眾前來參香謁拜。

台南市警二分局為維護現場秩序及交通順暢，派員全天於周邊維持秩序。在中午時分員警周邊巡守時突然聞到陣陣疑似K菸惡味，無線電通報實施查緝。

據了解，石姓男子隨著台中宮廟陣頭到台南市康樂街「西羅殿」參香謁拜，中午12點30分趁著用餐休息間，在民權路三段143巷後方鐵皮屋旁吸K菸。

警員稍後在民權路三段143巷後方鐵皮屋旁發現石男正抽吸著K菸，石見警除馬上丟棄毒菸並意圖逃離躲避，為警員攔下並在其身上起獲吸食毒品k盤1組，內還放有K他命香菸1支及毒品殘渣等證物，石被帶回調查後依違反毒品危害防制條例送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

石姓男子隨著廟陣頭到台南市康樂街參加廟會，中午趁著用餐休息間，在民權路三段143巷後方鐵皮屋旁吸K菸被警員查獲，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦裁罰。記者黃宣翰／翻攝
石姓男子隨著廟陣頭到台南市康樂街參加廟會，中午趁著用餐休息間，在民權路三段143巷後方鐵皮屋旁吸K菸被警員查獲，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦裁罰。記者黃宣翰／翻攝

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