男子心情不佳竟開鎮暴槍 警火速緝捕犯嫌並查獲安毒

40歲林姓男子疑因工作不順利心情不好，昨天在南區尊南街巷內車上，涉嫌對空開鎮暴槍並射出塑膠子彈，雖未傷到人；但警方接獲民眾報案前往追查，查獲林到案並起出鎮暴槍1把、安非他命數包及手指虎1支，警詢後依槍砲、毒品罪嫌及社會秩序維護法究辦。

台南市南區昨天有大型廟會遶境活動，民眾致電金華派出所報案稱：「有人在金華市場旁巷弄內開槍，請警方前往查處，已造成恐慌」，所長賴杰嫌立即率員警前往報案地點，10分內查獲犯嫌使用車輛。

涉案林姓男子一臉驚恐稱係找朋友聊天及車內玩拉炮，車內並無違禁品，但難逃員警鷹眼，由車窗外往車內查看，立即發現犯嫌使用槍械，經同意搜索，搜出鎮暴槍1把、安非他命數包及手指虎1支並立即逮捕。

據了解，林供稱是因工作不順利，心情不佳才 對空鳴槍。鎮暴槍是從網路上購得。

警方將鎮暴槍送驗，雖然初步鑑定沒有殺傷力，依違反社維法究辦，但被查扣手指虎，和安非他命，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例和毒品罪嫌移送南檢法辦。

警方調查，廟會活動參與人數眾多，巷弄內往返人車潮頻繁，所幸射擊鎮暴槍未照成傷害，槍響聲音大，易造成民眾對社區安全的恐慌，報案人稱警方能在報案後迅速10分內逮人破案，對於南警積極偵辦態度讚許肯定。

警六分局長許敏能指出，針對轄區內治安案件，以「有案必辦、嚴查究辦」原則積極偵辦，並呼籲民眾射擊鎮暴槍仍係違法行為，切勿以身試法；將持續追查各類毒品之來源，刨根溯源，避免毒品危害治安環境。