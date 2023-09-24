快訊

BLACKPINK崩壞照流出 粉絲道歉「可是她們這樣還是好可愛」

柔道男神！楊勇緯兩個「半勝」晉8強 將碰日本強敵近藤隼斗

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

男子心情不佳竟開鎮暴槍 警火速緝捕犯嫌並查獲安毒

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

40歲林姓男子疑因工作不順利心情不好，昨天在南區尊南街巷內車上，涉嫌對空開鎮暴槍並射出塑膠子彈，雖未傷到人；但警方接獲民眾報案前往追查，查獲林到案並起出鎮暴槍1把、安非他命數包及手指虎1支，警詢後依槍砲、毒品罪嫌及社會秩序維護法究辦。

台南市南區昨天有大型廟會遶境活動，民眾致電金華派出所報案稱：「有人在金華市場旁巷弄內開槍，請警方前往查處，已造成恐慌」，所長賴杰嫌立即率員警前往報案地點，10分內查獲犯嫌使用車輛。

涉案林姓男子一臉驚恐稱係找朋友聊天及車內玩拉炮，車內並無違禁品，但難逃員警鷹眼，由車窗外往車內查看，立即發現犯嫌使用槍械，經同意搜索，搜出鎮暴槍1把、安非他命數包及手指虎1支並立即逮捕。

據了解，林供稱是因工作不順利，心情不佳才 對空鳴槍。鎮暴槍是從網路上購得。

警方將鎮暴槍送驗，雖然初步鑑定沒有殺傷力，依違反社維法究辦，但被查扣手指虎，和安非他命，被警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例和毒品罪嫌移送南檢法辦。

警方調查，廟會活動參與人數眾多，巷弄內往返人車潮頻繁，所幸射擊鎮暴槍未照成傷害，槍響聲音大，易造成民眾對社區安全的恐慌，報案人稱警方能在報案後迅速10分內逮人破案，對於南警積極偵辦態度讚許肯定。

警六分局長許敏能指出，針對轄區內治安案件，以「有案必辦、嚴查究辦」原則積極偵辦，並呼籲民眾射擊鎮暴槍仍係違法行為，切勿以身試法；將持續追查各類毒品之來源，刨根溯源，避免毒品危害治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓男子涉嫌開鎮暴槍被警方逮捕，並被查獲安非他命和手指虎。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌開鎮暴槍被警方逮捕，並被查獲安非他命和手指虎。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌開鎮暴槍被警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌開鎮暴槍被警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品

延伸閱讀

亞運射擊／18歲「殺手」陳淇 哭2年衝破掙扎期勇闖決賽

亞運射擊／女子10公尺空氣步槍 陳淇搶進決賽

校園反毒七連霸 嘉南藥理大學今再獲教育部頒績優學校

影／台南警近4月毒品溯源 當場逮毒品交易 3藥頭裁押

相關新聞

影／台中資深工程師被騙1000萬 氣炸拿500萬誘出車手

台中市江姓工程師在今年4月間接觸到投資群組「源通專線」，2個月陸續投資1000萬元到帳戶內，因要領取出金時，發現還得繳5...

男子心情不佳竟開鎮暴槍 警火速緝捕犯嫌並查獲安毒

40歲林姓男子疑因工作不順利心情不好，昨天在南區尊南街巷內車上，涉嫌對空開鎮暴槍並射出塑膠子彈，雖未傷到人；但警方接獲民...

女提供美法院單身證明 稱百萬結婚基金卡海關 男子「婚」頭匯款

63歲胡姓男子透過交友軟體認識一名外國女子後，雙方陷入熱戀，對方表示欲來台灣與男子長相廝守，但隨身攜帶100萬元遭到海關...

羅姓夫妻告別式 高市府團隊弔唁

高雄羅姓夫妻日前遭樓下吳姓鄰居殺害，一對稚齡幼子頓成孤兒，昨天告別式，市府團隊前往弔唁，市長陳其邁指小朋友未來會由住在花...

超大咖美鷹會「王老闆」王鑫被控涉組織犯罪 獲不起訴

國內神秘黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫被控教唆大台北地區多起槍擊案，2021年被刑事局出動除暴特勤隊荷槍實彈帶回調查..

蘇澳討債集團3人暴力討債遭起訴 其中1人曾遭槍擊

宜蘭蘇澳鎮3名20餘歲的陳姓男子去年8月開始，連續在蘇澳地區暴力討債數次，威脅「砍斷手指」、逼人做「人體拱橋」等等，日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦