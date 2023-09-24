女提供美法院單身證明 稱百萬結婚基金卡海關 男子「婚」頭匯款

63歲胡姓男子透過交友軟體認識一名外國女子後，雙方陷入熱戀，對方表示欲來台灣與男子長相廝守，但隨身攜帶100萬元遭到海關扣留，請求胡伸出援手代繳10萬元作為擔保金費用，胡匆忙至銀行欲匯款10萬5千多元時，行員察覺有異，趕緊通報警員及時攔阻。

台南市警二分局民權派出所巡佐莊民誠、警員陳立宜，昨天中午12點多接獲忠義路某銀行通報，有民眾要匯款時舉止有異，可能遭到詐騙。

警員到場了解，發現胡姓男子於今年7月初透過交友軟體認識一名住在美國的華裔吳姓女子，雙方透過LINE頻繁熱訊聊天後陷入熱戀。吳女並打算嫁給胡取得台灣的合法居留權。

警員進一步詢問胡男是否見過該吳，胡表示不曾見面，但對吳的話卻深信不疑，因吳女還在美國法院簽署「單身證明書」，打算嫁給台灣國籍的胡男並希望取得台灣的合法居留權，但攜帶來台灣的美金卻在路途經過印尼機場時，遭到海關扣押，必須繳納手續費10萬多元才能取回，胡不疑有他，前往銀行匯款。