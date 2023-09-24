聽新聞
test
0:00 / 0:00
女提供美法院單身證明 稱百萬結婚基金卡海關 男子「婚」頭匯款
63歲胡姓男子透過交友軟體認識一名外國女子後，雙方陷入熱戀，對方表示欲來台灣與男子長相廝守，但隨身攜帶100萬元遭到海關扣留，請求胡伸出援手代繳10萬元作為擔保金費用，胡匆忙至銀行欲匯款10萬5千多元時，行員察覺有異，趕緊通報警員及時攔阻。
台南市警二分局民權派出所巡佐莊民誠、警員陳立宜，昨天中午12點多接獲忠義路某銀行通報，有民眾要匯款時舉止有異，可能遭到詐騙。
警員到場了解，發現胡姓男子於今年7月初透過交友軟體認識一名住在美國的華裔吳姓女子，雙方透過LINE頻繁熱訊聊天後陷入熱戀。吳女並打算嫁給胡取得台灣的合法居留權。
警員進一步詢問胡男是否見過該吳，胡表示不曾見面，但對吳的話卻深信不疑，因吳女還在美國法院簽署「單身證明書」，打算嫁給台灣國籍的胡男並希望取得台灣的合法居留權，但攜帶來台灣的美金卻在路途經過印尼機場時，遭到海關扣押，必須繳納手續費10萬多元才能取回，胡不疑有他，前往銀行匯款。
一聽胡的說法，警員立即以手機搜尋相同詐騙手法的案例新聞向胡宣導，告知胡詐騙集團通常會透過網路主動加被害人好友，先是對被害人噓寒問暖，進而假意與被害人承諾交往，甚至互許終身，讓被害人以為遇到真愛，再編造各種理由向被害人請求金錢援助或邀請投資，其實都只是為了詐取錢財所編織的謊言。胡這才恍然大悟，打消匯款念頭，及時保住積蓄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言