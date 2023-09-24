聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅姓夫妻告別式 高市府團隊弔唁

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導

高雄羅姓夫妻無辜被殺害，昨舉辦告別式，婚紗照變遺照，令人鼻酸。記者石秀華／攝影
高雄羅姓夫妻無辜被殺害，昨舉辦告別式，婚紗照變遺照，令人鼻酸。記者石秀華／攝影
高雄羅姓夫妻日前遭樓下吳姓鄰居殺害，一對稚齡幼子頓成孤兒，昨天告別式，市府團隊前往弔唁，市長陳其邁指小朋友未來會由住在花蓮的爺爺、奶奶照顧，但擔心孩童事發時受到驚嚇會出現創傷後壓力症候群，未來就學及心理輔導，高市精神科醫師會和花蓮醫院全力協助。

羅姓夫妻本月15日突遭樓下63歲吳姓鄰居砍殺身亡，兩名分別就讀小學一年級和幼兒園中班的幼子雖逃過毒手，卻全程目擊行凶過程，吳男逃亡近3小時後在屏東枋寮被捕，但不願配合警詢，檢察官唯恐他有逃亡、滅證之虞，聲請羈押獲准。

事發9天，家屬昨舉行告別式，替羅姓夫妻選了婚紗照當遺照，會場外也簡單寫著羅先生、蔡小姐告別追思會場字樣，淚送他們走完人生最後一程。高雄市長陳其邁率市府團隊到場弔唁，仍擔心羅家稚子未來。

羅家遭逢巨變，家屬很擔心小朋友的心理重建、課程銜接等問題，陳其邁說，小朋友未來會由花蓮爺爺、奶奶照顧，包括就學及心理輔導，高市會責請精神科醫師和花蓮醫院相關人員聯繫。前幾天他與精神科醫師談過，很怕孩子事發時受驚嚇，會演成日後的創傷後壓力症候群，市府會持續關懷，並希望將歹徒繩之以法，落實司法正義。

花蓮 醫師 陳其邁 創傷後壓力症候群 告別式

延伸閱讀

羅家夫妻告別式 陳其邁憂心羅家一對幼子罹創傷症候群

陳其邁慰問 殉職消防員賴俊儒父懇求勿解剖「很痛！」

屏東工廠爆炸意外消防員殉職、多人受傷 陳其邁指示全力協助

AIT高雄分處長來訪 陳其邁：盼美挺台參與CPTPP

相關新聞

羅姓夫妻告別式 高市府團隊弔唁

高雄羅姓夫妻日前遭樓下吳姓鄰居殺害，一對稚齡幼子頓成孤兒，昨天告別式，市府團隊前往弔唁，市長陳其邁指小朋友未來會由住在花...

超大咖美鷹會「王老闆」王鑫被控涉組織犯罪 獲不起訴

國內神秘黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫被控教唆大台北地區多起槍擊案，2021年被刑事局出動除暴特勤隊荷槍實彈帶回調查..

蘇澳討債集團3人暴力討債遭起訴 其中1人曾遭槍擊

宜蘭蘇澳鎮3名20餘歲的陳姓男子去年8月開始，連續在蘇澳地區暴力討債數次，威脅「砍斷手指」、逼人做「人體拱橋」等等，日前...

羅家夫妻告別式 陳其邁憂心羅家一對幼子罹創傷症候群

高雄市羅姓夫妻日前遭樓下吳姓鄰居殺害，讓一對稚齡幼子成孤兒，今早舉行告別式，市長陳其邁率市府團隊前往弔唁，仍擔心小朋友在...

影／台南警近4月毒品溯源 當場逮毒品交易 3藥頭裁押

台南市警二分局偵查隊偵辦毒品溯源，經4個多月蒐證，20、21日兩天陸續收網，警方在蔡姓藥頭永康區租處外，查獲蔡與鐘姓藥腳...

遭鄰居殺害高雄夫妻今告別式 稚齡兄弟送父母最後一程

高雄吳姓男子15日上午殘忍殺害樓上鄰居羅姓和蔡姓夫妻，讓一對稚齡小兄弟頓成孤兒；吳嫌行使緘默權遭收押在高雄二監，事發9天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦