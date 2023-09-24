羅姓夫妻告別式 高市府團隊弔唁

高雄羅姓夫妻無辜被殺害，昨舉辦告別式，婚紗照變遺照，令人鼻酸。記者石秀華／攝影 高雄羅姓夫妻日前遭樓下吳姓鄰居殺害，一對稚齡幼子頓成孤兒，昨天告別式，市府團隊前往弔唁，市長陳其邁指小朋友未來會由住在花蓮的爺爺、奶奶照顧，但擔心孩童事發時受到驚嚇會出現創傷後壓力症候群，未來就學及心理輔導，高市精神科醫師會和花蓮醫院全力協助。

羅姓夫妻本月15日突遭樓下63歲吳姓鄰居砍殺身亡，兩名分別就讀小學一年級和幼兒園中班的幼子雖逃過毒手，卻全程目擊行凶過程，吳男逃亡近3小時後在屏東枋寮被捕，但不願配合警詢，檢察官唯恐他有逃亡、滅證之虞，聲請羈押獲准。

事發9天，家屬昨舉行告別式，替羅姓夫妻選了婚紗照當遺照，會場外也簡單寫著羅先生、蔡小姐告別追思會場字樣，淚送他們走完人生最後一程。高雄市長陳其邁率市府團隊到場弔唁，仍擔心羅家稚子未來。

羅家遭逢巨變，家屬很擔心小朋友的心理重建、課程銜接等問題，陳其邁說，小朋友未來會由花蓮爺爺、奶奶照顧，包括就學及心理輔導，高市會責請精神科醫師和花蓮醫院相關人員聯繫。前幾天他與精神科醫師談過，很怕孩子事發時受驚嚇，會演成日後的創傷後壓力症候群，市府會持續關懷，並希望將歹徒繩之以法，落實司法正義。