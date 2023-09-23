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蘇澳討債集團3人暴力討債遭起訴 其中1人曾遭槍擊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮3名20餘歲的陳姓男子去年8月開始，連續在蘇澳地區暴力討債數次，威脅「砍斷手指」、逼人做「人體拱橋」等等，日前遭檢方依涉犯恐嚇取財罪嫌起訴；3人中綽號「地球」的男子，2020年曾遭人槍擊未中彈，也有傳言稱他是竹聯幫弘仁會的手下小弟。

檢方調查，綽號「地球」的23歲陳男（下稱地球），與23歲綽號「小黑」、29歲綽號「小黑哥」的陳姓兄弟（下稱小黑、小黑哥），2022年8月開始，就在蘇澳等地連續暴力討債。

去年8月某日，地球接受某債權人委託，向受害人討取車輛維修費12萬元，地球卻連受害人簽立的擔保金80萬元一起討要，帶著手下黃姓少年數次騷擾，甚至將受害人強押到蘇澳軍人公墓外毆打，並威脅受害人母親「若不還錢就砍妳兒子手指」，最後強討到80萬元，收取40萬元報酬。

去年10月初，地球與小黑兄弟也受委託，討要受害人欠港口遊藝場的5萬餘元債務，小黑哥載地球與小黑到港口遊藝場將受害人強押上車，載到蘇澳天君廟旁空地，用鋁棒與徒手毆打，威脅剁手指，並逼他做「人體拱橋」體罰，最後強討到5萬6000餘元。

今年5月，地球與小黑兄弟又盯上參與網路賭博積欠11萬元賭債的受害人，多次到受害人家中，向其母討債，出言恐嚇若不還債就要在門外站崗、喧嘩讓左鄰右舍知道，討得2萬元。

台北市警局刑大接獲相關報案，會同宜蘭縣警局刑大搜索3人住處，搜出開山刀、鋁棒等證物後移送宜蘭地檢署偵辦。地球坦承討債，但辯稱沒有暴力行為；小黑哥坦承討債與出言恐嚇，但對債務內容不清楚；小黑則表示有討債，但不知道受害人遭施暴。檢方依恐嚇取財罪嫌起訴3人，認為他們偵訊時避重就輕，建請法官從重量刑。

值得一提的是，地方傳言「地球」乃是竹聯幫弘仁會宜蘭某新生代李姓組長的手下，經常出現在相同場合，但不敢確定地球是否入會；此外，地球2020年7月間，曾與田姓男子結仇，遭對方用非制式手槍射擊，未被擊中逃離，田男去年因殺人未遂等罪，遭判有期徒刑8年半。

宜蘭暴力討債集團首腦「地球」，曾遭人槍擊，據聞與竹聯幫弘仁分會關係匪淺。記者廖炳棋／翻攝
宜蘭暴力討債集團首腦「地球」，曾遭人槍擊，據聞與竹聯幫弘仁分會關係匪淺。記者廖炳棋／翻攝
宜蘭陳姓男子等人涉嫌暴力討債，遭檢方依恐嚇取財罪嫌起訴。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭陳姓男子等人涉嫌暴力討債，遭檢方依恐嚇取財罪嫌起訴。記者陳敬丰／翻攝

討債 蘇澳

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