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金門海巡秋節不打烊 威力掃盪驅離8艘越界中國大陸漁船

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

中秋佳節將屆，為維護金門地區海域、海岸安全、海巡署第十二(金門)巡防區指揮部統合金門地區之岸巡隊、海巡隊及查緝隊等單位，於昨日執行「秋節前夕擴大威力掃蕩」任務，針對轄區治安死角實施岸際巡查及加強重點海域巡弋，共計驅離8艘越界作業中國大陸漁船。

海巡署金門巡防區指揮部今天表示，此次威力掃蕩依任務及地區特性，動員5艇14車65人次，針對所轄金門、烈嶼及烏坵等離島岸際及周遭海域實施擴大威力掃蕩，共計驅離8艘越界作業中國漁船，另全面清查轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點區域，展現海巡署執法能量，全力維護民眾安全及海域治安。

金門巡防區指揮部也表示，為防範有心人士藉秋節連假期間，伺機從事走私農漁畜產品、煙、酒或動物活體入境以牟取暴利，危害國人身體健康及經濟秩序，藉由本次威力掃蕩行動，展現海巡署執法能量及查緝無假期之決心，有效嚇阻不法情事，確保人民生命財產安全；另呼籲民眾如有發現走私、偷渡等不法行為或需要任何協助，可撥打118海巡專線通報，海巡署將立即派員處置。

中秋節將屆，海巡署金門巡防區指揮部昨全面清查轄區灘岸、防風林及治安死角等重點區域。圖／海巡署金門巡防區提供
中秋節將屆，海巡署金門巡防區指揮部昨全面清查轄區灘岸、防風林及治安死角等重點區域。圖／海巡署金門巡防區提供
海巡署金門巡防區指揮部此次威力掃蕩依任務及地區特性，動員5艇14車65人次，針對離島岸際全面清查治安死角。圖／海巡署金門巡防區提供
海巡署金門巡防區指揮部此次威力掃蕩依任務及地區特性，動員5艇14車65人次，針對離島岸際全面清查治安死角。圖／海巡署金門巡防區提供
海巡署金門巡防區指揮部昨執行威力掃蕩任務，全面清查轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點區域。圖／海巡署金門巡防區提供
海巡署金門巡防區指揮部昨執行威力掃蕩任務，全面清查轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點區域。圖／海巡署金門巡防區提供
海巡署金門巡防區指揮部執行威力掃蕩，共計驅離8艘越界作業中國漁船。圖／海巡署金門巡防區提供
海巡署金門巡防區指揮部執行威力掃蕩，共計驅離8艘越界作業中國漁船。圖／海巡署金門巡防區提供

海巡署 金門 走私 偷渡

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