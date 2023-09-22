電影院口角糾紛「沒抄身分資料」 案件停擺5月2警遭處分

劉姓女子今年4月在台北市中山區某影城看電影時，與一名外籍男子爆發口角，報警處理，劉女提告對方恐嚇、毀損罪，案件卻石沉大海。近日劉女詢問案件進度，未料警方發現承辦員警未能通知男子到案又遲未通報，中山警分局今對兩名員警祭出處分。

據悉，案件源於4月3凌晨，劉姓女子與丈夫到中山區某影城看電影，與一名外籍男子爆發口角，過程中劉女拿出手機蒐證，卻被對方打掉，手機殼損壞，氣得向員警提告該名外籍男子恐嚇、毀損罪。

劉女近日向警方詢問案件進度，警方清查後發現，長春路派出所承辦員警事後致電該名外籍男子皆無人接聽，聯繫不上對方卻遲未向上通報，導致案件停擺，旋即對兩名承辦員警祭出處分。

警方表示，員警解釋案發當時因現場已無糾紛，因有語言溝通問題，也想避免影響影廳其他民眾權益，且外籍男子未帶身分證件，所以先抄錄外籍男子電話，及其台籍同行友人鄭姓女子身分資料。

未料，員警事後致電外籍男子無果，鄭女則說兩人只是網路認識，案發後就沒再連絡，打電話也連絡不上男子；蔡姓、章姓承辦員警見此情況應通報專案人員進一步追查外籍男子下落，卻選擇將案件擺著不理。