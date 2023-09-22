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開車違規遭警盤查 台南男將毒品丟小弟口袋仍被查獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南30歲楊姓男子今凌晨0時40分許駕駛轎車，搭載18歲嚴姓男子到市區訪友，經中西區民權路一段違規雙黃線迴轉，被市警二分局員警攔下，楊情急下將毒品丟放到嚴口袋內，仍被警方起獲，他才乖乖配合交出藏放扶手處內的毒咖啡包等物。

市警二分局民權所副所長江昀龍、警員陳俊安等人，將楊、嚴攔下時神情慌張，察覺有異，將2人分開詢問，得知嚴有施用毒品情事外，也在其身上口袋起獲K他命1包、重16.18公克。嚴否認持有，指兩人看到員警實施攔查時，由楊急將該包毒品丟放至口袋內，仍未逃過員警的查緝。

然而，楊見所藏毒品已遭起出，也只好乖乖配合員警，自轎車中央扶手處內交出毒品咖啡包40包、重158.13公克、K他命1包、重20.17公克，及K盤、K他命存放罐等證物。

警方將楊、嚴2人帶回調查，查扣毒品及其尿液均呈現陽性反應，經詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，將2人移送法辦，並擴大追查其毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南警方陸續起獲毒品咖啡包40包、重158.13公克、K他命1包、重20.17公克，及K盤、K他命存放罐等證物。圖／讀者提供
台南警方陸續起獲毒品咖啡包40包、重158.13公克、K他命1包、重20.17公克，及K盤、K他命存放罐等證物。圖／讀者提供
楊男看到員警實施攔查時，情急下將毒品丟放至嚴男口袋內，躲避追查，仍被員警起獲。圖／讀者提供
楊男看到員警實施攔查時，情急下將毒品丟放至嚴男口袋內，躲避追查，仍被員警起獲。圖／讀者提供

毒品 咖啡 反毒

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