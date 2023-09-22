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影／見桃園警攔查他跳車逃 原來不只未繫安全帶這原因

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市保安大隊第一中隊昨天在中壢區執行巡邏勤務時，行經環西與民權路口時，警方眼尖發現同向1輛白色轎車副駕駛座乘客未繫安全帶，鳴笛示意停車，詎料，白車急踩油門加速駛離，雙方追逐近2分鐘，白車自撞分隔島後停下，副駕駛座乘客梁姓男子見狀，立刻跳車逃逸，遭飛毛腿員警追上壓制，清查發現，原來梁男正因案遭台北地院通緝中，另在他身上起出海洛因毒品，警詢後依毒品、通緝押解歸案。

保大一中中隊長許涵清說明，警方昨午3點07分在中壢區環西路與民權路口行進間，眼尖見一自小客車副駕駛座乘客未繫安全帶，員警遂鳴警笛示意，但該輛車卻加速往民權路方向逃逸，員警見有異狀一路鳴笛追車，對方卻因逃逸時車速過快失控自撞分隔島，導致車輛受損故障，副駕駛座乘客梁嫌見狀下車拔腿狂奔，立刻遭員警壓制，

許涵清表示，經查發現梁嫌正因預備殺人案件遭台北地院發布通緝中，此外，還在梁的身上起獲海洛因0.7公克及安非他命吸食器一組等毒品證物，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送及解送通緝歸案。

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桃市保大員警昨午在中壢巡邏，發現白色轎車副駕駛座男子未繫安全帶於是攔查，對方卻踩油門加速逃，雙方追逐近2分鐘，白車擦撞分隔島停下，副駕駛座男子因通緝犯身分跳車逃，迅速遭員警壓制。記者陳恩惠／翻攝
桃市保大員警昨午在中壢巡邏，發現白色轎車副駕駛座男子未繫安全帶於是攔查，對方卻踩油門加速逃，雙方追逐近2分鐘，白車擦撞分隔島停下，副駕駛座男子因通緝犯身分跳車逃，迅速遭員警壓制。記者陳恩惠／翻攝
桃市保大員警昨午在中壢巡邏，發現白色轎車副駕駛座男子未繫安全帶於是攔查，對方卻踩油門加速逃，雙方追逐近2分鐘，白車擦撞分隔島停下，副駕駛座男子因通緝犯身分跳車逃，迅速遭員警壓制。記者陳恩惠／翻攝
桃市保大員警昨午在中壢巡邏，發現白色轎車副駕駛座男子未繫安全帶於是攔查，對方卻踩油門加速逃，雙方追逐近2分鐘，白車擦撞分隔島停下，副駕駛座男子因通緝犯身分跳車逃，迅速遭員警壓制。記者陳恩惠／翻攝

毒品 通緝 自撞

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